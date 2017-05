Volltreffer für alle Schützen

Erfolg auf der ganzen Linie: Alle 41 Luftgewehr- und 13 Luftpistolenschützen, die am Kreisvergleich des Bayerischen Soldatenbunds (BSB) teilgenommen haben, haben sich für das Landesschießen qualifiziert.

(hcz) Stolz berichtete Kreisschießwart Karlheinz Klein dies bei der Siegerehrung in der "Alpenrose". Das Landesschießen findet am 10./ 11. Juni in Traunfeld statt. Trotz widriger Bedingungen durch organisatorische Änderungen und einen Rückgang der Aktiven in fast allen Vereinen sei es gelungen, die Teilnehmerzahl beim Kreisvergleich stabil zu halten, stellte Klein fest. Beteiligt hatten sich Schützen aus der "Schießgruppe 2016", der "7er Kameradschaft" und der "Soldatenkameradschaft 1883 Rothenstadt"."Weiter so", riet stellvertretender BSB-Kreisvorsitzender Josef Lang. Er übergab eine namhafte Zuwendung zur Kreis-Schießkasse an Klein. Stadtrat Alois Lukas forderte zur intensiven Vorbereitung auf das Landesschießen auf. Besonders die Jugend gelte es zu fördern, riet Stadtrat Horst Fuchs. "Sichere Hand, gutes Auge und: nach vorne schauen" - so lautete das Rezept von Manfred Hofmann. Der Vorsitzende der "7er-Kameradschaft" freute sich über die guten Platzierungen seiner Mitglieder, welche die meisten Siege eingefahren hatten. In den Schüler- und Jugendklassen verzeichnete die "Schießgruppe 2016" die meisten Erfolge.Die Sieger mit dem Luftgewehr: Maximilian Schreyer (Schüler II), Saskia Klein (Jungschützinnen), Dustin Greensweight (Jungschützen), Dominik Klein (Junioren), Oliver Wach (Schützenklasse), Claudia Greensweight (Altersklasse Damen), Karlheinz Klein (Altersklasse Herren), Renate Flauger (Damen Senioren), Günther Dotzler (Herren Senioren), Larissa Möller (Damen Senioren I), Peter Ertl (Herren Senioren I), Brigitte Baierl (Damen Senioren II), Karl Heinz Klein sen. (Herren Senioren II), Alois Lukas (Senioren II, stehend aufgelegt), Herwig Bauer (Behindertenklasse II). Luftpistole: Oliver Wach (Schützenklasse), Karlheinz Klein (Altersklasse), Franziska Ertl (Damen Senioren), Peter Ertl (Senioren I), Larissa Möller (Damen Senioren I), Alois Lukas (Senioren II), Herwig Bauer (Behindertenklasse).Ehrenpokale für Bestschüsse bekamen bei der Jugend Tobias Schreyer (Schießgruppe 2016), bei den Damen Margareta Czichon (7er Kameradschaft), bei den Herren Lorenz Kiener (1883 Rothenstadt) und mit der Luftpistole Peter Ertl (7er Kameradschaft).