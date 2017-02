Die Weidener Wasserballer haben dem nächsten Gegner in der 2. Bundesliga die Grenzen aufgezeigt. Am Samstagabend schickten die Jahn-Schützlinge den Aufsteiger PSV Stuttgart mit einer 21:3-Packung im Gepäck zurück in die Hauptstadt von Baden-Württemberg. Die Weidener bestätigten zum wiederholten Male die Tabellenführung und bauten die beeindruckende Tordifferenz auf 137:55 aus. Ab nächster Woche müssen sich die Wasserballer des SV Weiden jedoch auf schwierigere Aufgaben gefasst machen. Zuerst müssen sie zum Bundesliga-Mitabsteiger WF Fulda reisen, ehe eine Dreier-Heimspielserie folgt.

Die favorisierten und von Beginn an klar überlegenen Weidener gingen zunächst ziemlich leichtsinnig mit ihren Torchancen um. Sie vergaben mehrere gute Möglichkeiten und führten nach dem ersten Viertel nur mit 3:0. Ähnlich verlief auch der zweite Spielabschnitt: Viele Chancen blieben ungenutzt und nur vier Tore führten zum 7:0-Halbzeitstand.Die Vorentscheidung war gefallen, doch Trainer Andreas Jahn war mit der Chancenverwertung seiner Mannen unzufrieden, was er in der Halbzeitpause deutlich zum Ausdruck brachte. Seine Ansagen zeigten Wirkung, denn seine Schützlinge legten im dritten Viertel richtig los und gewannen den Abschnitt mit 10:1 zum 17:1-Zwischenstand vor der letzten Pause. Im Abschlussviertel kontrollierten Weidener nur noch die Begegnung. Mit 4:2 entschieden die Hausherren auch dieses Viertel für sich und verbuchten mit 21:3 den nächsten Kantersieg der Saison - am Ende auch in dieser Höhe verdient."Die Verteidigung stand gut, die Spielabläufe ließen sich sehen, auch wenn hier noch Entwicklungspotenzial steckt. Die Chancenauswertung war jedoch sehr schlecht. Die Stuttgarter waren gut bedient, das müssen wir künftig besser machen, wenn wir auf stärkere Gegner treffen", resümierte Trainer Jahn.In der Aufstellung der Max-Reger-Städter fehlten zum wiederholten Male einige Namen, die sonst meist auf dem Spielberichtsbogen zu finden sind. Center Jakob Ströll pausierte erkrankt, Michael Trottmann war verhindert und Andras Langmar bekam ebenso wie David Tamas die Ankündigung des Trainers zu spüren, dass "die Trainingseinstellung das wichtigste Kriterium für die Kaderzusammenstellung ist".