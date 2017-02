Bei der 14. Auflage des Roßmann-Cups in der Weidener Thermenwelt absolvierten U13-Wasserball-Mannschaften aus sechs Vereinen ein Tagesturnier mit insgesamt elf Spielen. Zum zweiten Mal ging die Trophäe an die Spielgemeinschaft Neukölln Berlin. Die SG verlor zwar überraschend in der Gruppenphase gegen den Gastgeber SV Weiden, revanchierte sich jedoch im Finale mit einem 6:4-Sieg. Im Spiel um Platz drei setzten sich die tschechischen Gästen von Asten Johnson Strakonice gegen den 1.FC Nürnberg durch.

Die sechs teilnehmenden Mannschaften wurden zunächst in zwei Gruppen mit jeweils drei Mannschaften unterteilt und spielten in der Gruppenphase im Modus "jeder gegen jeden". In der Gruppe A setzte sich zunächst der SV Weiden klar gegen einen der zwei Vertreter des Nachbarlandes KVS aus Pilsen mit 11:2 durch, um später auch den Turniersieger aus Berlin mit 6:1 in die Schranken zu weisen. Die Gruppe B beherrschte der Stammgast aus Strakonice und gewann knapp gegen den 1. FCN (5:4) und deutlich gegen die Stadtwerke München (11:1). Die Nürnberger konnten sich gegen den bayerischen Kontrahenten aus München behaupten und qualifizierten sich damit für das zweite Halbfinale. In den beiden Halbfinalspielen setzten sich überraschend die beiden Mannschaften der Gruppe A mit Neukölln Berlin und SV Weiden durch.Die Berliner stellten sich im Endspiel besser auf die SV-Mannschaft um Trainer Alex Schäfer ein und es gelang ihnen, sich für die Gruppenniederlage zu revanchieren. Die Neuköllner nutzten ihre Chancen effektiver als die Gastgeber.. Ato-René Din wurde zum besten Torwart und Till Hofmann (beide SG Neukölln) zum besten Spieler des Turniers gekürt. Die Pokale und Trophäen wurden durch den Namensgeber des Turniers Helmut Roßmann sen. überreicht.ErgebnisseSV Weiden - KVS Pilsen 11:2, FCN Schwimmen - Stadtwerke München 9:3, SV Weiden - SG Neukölln Berlin 6:1, AJ Strakonice - 1.FCN Schwimmen 5:4, SG Neukölln Berlin - KVS Pilsen 10:4, AJ Strakonice - Stadtwerke München 11:1Halbfinale: SV Weiden - 1.FCN Schwimmen 9:2, SG Neukölln - AJ Strakonice 5:4. Spiel um Platz 5: KVS Pilsen - Stadtwerke München 7:5. Spiel um Platz 3 : 1.FCN Schwimmen - AJ Strakonice 2:9. Finale: SV Weiden - SG Neukölln 4:6