Die Weidener Wasserballer sind in der 2. Liga immer noch ungeschlagen. Der Weg zur Meisterschaft bleibt aber mühselig.

Die Zukunft ist im Moment unsicherer denn je für uns. Deshalb sollten wir zuerst die sportlichen Aufgaben erledigen, bevor wir uns mit der nächsten Saison beschäftigen. Irek Luczak, Spartenleiter der SV-Wasserballer

Auch das nächste Ligaspiel beim Tabellenneunten WV Darmstadt (Samstag, 20 Uhr) darf der Spitzenreiter alles andere als auf die leichter Schulter nehmen. Zumal dann, wenn man die Geschehnisse der vergangenen Spieltage genauer betrachtet. Auch beim Vorletzten Friedberg hatten die Oberpfälzer zuletzt ihre Probleme, bevor sie im letzten Viertel dann doch alles klarmachten."Auch für Darmstadt bleibt meine Aussage bestehen: Wir dürfen keinen Gegner unterschätzen. In dieser Liga können wir jeden schlagen, aber auch gegen jeden verlieren. Deshalb müssen wir am Samstag voll konzentriert spielen, wenn wir an unseren Saisonzielen festhalten wollen", erklärt Trainer Andreas Jahn.Ob es die Besorgnis um die Zukunft des Gesamtvereins ist oder auch andere Faktoren eine Rolle spielen - die Wasserballer kommen jedenfalls nicht richtig ins Rollen. Es fehlt die Spiellaune. Zu hoffen bleibt, dass die schwache Leistung in Friedberg nur der langen Spielpause geschuldet war. Sollte die Mannschaft andere Probleme haben, wird es schwierig mit dem angestrebten Double. Eine Woche später haben die SV-ler zwei Heimspiele in Folge (gegen Frankfurt und Darmstadt an einem Wochenende), ehe am 27. Mai das mit Spannung erwartete Halbfinale um den süddeutschen Wasserballpokal im Schätzlerbad gegen die Stadtwerke München steigt.Zum möglichen Thema Wiederaufstieg beziehungsweise Teilnahme am Aufstiegsturnier zur Deutschen Wasserball-Liga wollen sich die SV-Verantwortlichen aktuell nicht äußern. Abteilungsleiter Irek Luczak lässt sich nur wenig entlocken; "Die Zukunft ist im Moment unsicherer denn je für uns. Deshalb sollten wir zuerst die sportlichen Aufgaben erledigen, bevor wir uns mit der nächsten Saison beschäftigen. Wir haben bis jetzt noch nichts in der Hand."