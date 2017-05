Die Wasserballer des SV Weiden hatten mit dem VfB Friedberg mehr Mühe als erwartet. Der Spitzenreiter der 2. Liga Süd gewann beim Tabellenvorletzten erst dank einer Steigerung im Schlussviertel und fuhr einen 10:7 (1:2, 2:0, 1:2, 3:6)-Pflichtsieg ein.

Nach drei glanzlosen Spielvierteln stand es am Samstag überraschend 4:4, ehe die konditionelle Überlegenheit der jungen Weidener Mannschaft den Ausschlag gab. Mit 6:3 setzte sich der Favorit im letzten Spielabschnitt durch und holte damit doch noch die erwarteten zwei Punkte. Ein mageres Ergebnis mit sehr viel Luft nach oben. Eine Demonstration der Stärke war dies nicht.Marek Janecek eröffnete mit seinem Treffer die Partie, die Hausherren glichen postwendend aus, ehe Alexander Hinz das 2:1 zur ersten Viertelpause markierte. Das zweite Abschnitt verschliefen die Max-Reger-Städter gänzlich, verloren mit 0:2 und wechselten mit einem 2:3-Rückstand die Seiten. Im dritten Viertel korrigierten die SV-ler das Ergebnis zwar mit 2:1, es reichte aber geradeso zum 4:4 zur letzten Pause. Erst im Schlussabschnitt machte sich die konditionelle Überlegenheit bezahlt. In diesem Viertel fielen mehr Tore als in allen drei davor, davon sechs für die Gäste, was letztendlich den Ausschlag für den 10:7 Endsieg gab.Nach einer fünfwöchiger Spielpause machte sich vor allem die sehr schwache Chancenverwertung der Oberpfälzer in Friedberg bemerkbar. Die kampfstarken Hausherren boten jedoch zu wenig spielerische Qualität, um dem Bundesligaabsteiger am Ende einen Punkt abzutrotzen. Mit so einer Leistung darf sich der SV Weiden jedoch nicht zufriedengeben. Man will nach vorne blicken, sich entwickeln und effizient spielen. Minimalismus darf nicht auf der Tagesordnung stehen. Nächste Woche geht es geografisch gesehen in die gleiche Richtung, diesmal zum WV Darmstadt. Dort darf die Mannschaft nicht wieder so lethargisch auftreten, sondern muss energisch zum Saisonendspurt ansetzen. Danach folgen zwei Ligaspiele und das Pokal-Halbfinale im Schätzlerbad. Trainer Andreas Jahn würde sicherlich gerne in seinem ersten Dienstjahr in Weiden beide Titel holen. "Wir haben uns viele Chancen herausgespielt, zu viele 1:1-Situationen vergeben und sind einfach zu lässig ins Spiel gegangen. Wenn wir so weiterspielen, wird es spätestens im Pokal gegen München wieder eng werden für uns. Das wollen wir vermeiden", sagt Jahn.StatistikVfB Friedberg - SV Weiden 7:10 (1:2, 2:0, 1:2, 3:6)SV Weiden: Kreiner im Tor, Sertl, Hinz (3 Tore), Trottmann, Thomas Kick, Langmar (2), Denis und Robert Reichert, Janecek (3), Neumann, Ryder (2), Schirdewahn, Ströll - Wasserverweise: Friedberg 8, Weiden 6