In den ersten Pflichtspielen des Jahres lieferten die Weidener Wasserballer zwei Kantersiege ab. Am Donnerstag siegte eine Acht-Mann-Spartruppe des Schwimmvereines gegen den SSV Zuffenhausen in der 2. Runde des süddeutschen Wasserballpokals mit 24:4. Zwei Tage später zog der Aufsteiger in die 2. Wasserball-Liga Süd, der PSV Stuttgart, mit 6:15 Toren den Kürzeren. Die dritte Pokalrunde ist damit erreicht und die Tabellenführung der Liga verteidigt.

Coach Jahn gesperrt

Tabellenführung verteidigt

Am Samstag mussten die Max-Reger-Städter nach dem Pokalspiel erneut ins Schwabenland fahren. Diesmal zum Ligaspiel nach Stuttgart. Der Aufsteiger PSV Stuttgart steht überraschend sicher im Mittelfeld der Tabelle, was die Mannen um Trainer Andreas Jahn sehr wohl auf dem Schirm hatten. Jahn selbst musste in Stuttgart seine Spielsperre nach der Roten Karte in München absitzen und wurde durch Thomas Aigner am Beckenrand vertreten.Die Weidener gingen jedoch unter den Fittichen des Vertreters von Anfang an mächtig zur Sache. Während sie im ersten Viertel nur durch mangelhafte Chancenauswertung ihre Überlegenheit nicht richtig in Tore umsetzen konnten (2:0 zur ersten Viertelpause), machten sie es im zweiten Abschnitt besser und wechselten beim 7:0-Halbzeitstand die Seiten.Sean Ryder erhöhte zum Beginn des dritten Spielabschnitts noch auf 8:0, ehe die Gäste das Tempo ein wenig herausnahmen und das Spiel mit diversen Wechseln weiter kontrollierten. Am Ende verbuchten die Oberpfälzer einen sicheren 15:6-Sieg und verteidigten damit die Tabellenführung.Am Samstag reisen die Weidener zum Tabellenvorletzten Frankfurt, ehe am 4. Februar das erste Heimspiel des Jahres gegen den PSV Stuttgart in der Weidener Thermenwelt steigt.SV Weiden: Matthias Kreiner und Alexander Erhardt im Tor, Stephan Schirdewahn (1 Tor), Alexander Hinz (1), Louis Brunner (1), Thomas Kick (2), Andras Langmar (4), Denis Reichert, Robert Reichert, Marek Janecek (3), Nikolaj Neumann (1), Sean Ryder (2) und Cedrik ZupferWasserverweise: Stuttgart 9, Weiden 8