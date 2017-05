Bei den Weidener Wasserballern war vor einer Woche beim 10:7-Sieg in Friedberg noch Sand im Getriebe. Viel besser präsentierten sich die Oberpfälzer am Samstag beim Tabellenneunten WV Darmstadt. Sie gewannen die vorletzte Auswärtspartie der Saison souverän mit 26:7.

Jetzt folgen vier Heimspiele in Serie, ehe die letzte Ligabegegnung am 24. Juni in Nürnberg stattfindet. Am kommenden Wochenende eröffnen die SV-ler die Schätzlerbad-Saison mit einem Doppelpack gegen Frankfurt am Samstag (18 Uhr) und Darmstadt am Sonntag (11 Uhr). Eine Woche später steigt das mit Spannung erwartete Halbfinalspiel im süddeutschen Wasserballpokal gegen die Stadtwerke München im SV-vereinseigenen Freibad.Schon beim ersten Angriff gingen die Darmstädter mit 1:0 in Führung, dies sollte jedoch die einzige und letzte in diesem Match bleiben. Louis Brunner, der fünf Treffer erzielte, glich schnell aus und führte sein Team mit seinem zweiten Tor auf die Siegerstraße. Es gelang den Darmstädter zwar der Ausgleich, danach ging es aber für die Hausherren dahin. Das erste Viertel endete aus Darmstädter Sicht 3:4, im zweiten Abschnitt überrollten die Max-Reger-Städter den Gegner mit 9:1 und setzten nach dem 13:4-Halbzeitstand mit 7:1 im dritten Viertel nach. Die Geschehnisse im Schlussviertel, das mit 6:2 an die Oberpfälzer ging, hatten rein statistische Bedeutung, Weiden siegte am Ende mit 26:7 und bleibt weiterhin als einziges Team der Liga ungeschlagen. Einzig drei Unentschieden beflecken die fast weiße Weste der SV-ler."Ich hoffe, dass der Aufwärtstrend anhält, damit wir die kommende Aufgaben erfolgreich meistern können. Vor allem beim Pokalhalbfinale in zwei Wochen müssen wir auf der Höhe sein, wenn wir das Finale erreichen wollen", sagte Trainer Andreas Jahn. "München ist unser schärfster Konkurrent und die einzige Mannschaft, die wir bisher nicht schlagen konnten. Dies wollen wir ändern."StatistikWV Darmstadt - SV Weiden 7:26 (3:4, 1:9, 1:7, 2:6)SV Weiden: Kreiner im Tor, Brunner (5), Hinz (2), Trottmann (4), Jahn, Langmar (4), Reichert (1), Reichert, Janecek (2), Neumann (2), Ryder (5), Schirdewahn und Sertl (1) - Wasserverweise: Darmstadt 9, Weiden 5