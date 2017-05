Die Spielpause an Ostern fiel diesmal für die Weidener Wasserballer ziemlich lang aus. Fünf Wochen lang blieben die Schützlinge von Trainer Andreas Jahn ohne Pflichtspiel. Jetzt folgen für den Tabellenführer der 2. Liga Süd die Wochen der Entscheidungen. Sowohl in der Liga als auch im süddeutschen Pokal haben die Oberpfälzer noch sehr gute Chancen. Es müssen aber noch sechs Ligaspiele und das schwierige Pokal-Halbfinale bestritten werden. Am kommenden Wochenende gastieren die SV-ler beim VfB Friedberg.

Den Friedbergern steht das Wasser bis zum Hals. In 15 Saisonspielen konnte der Tabellenvorletzte erst viermal als Sieger aus dem Wasser steigen. Die Gastgeber sind also dringen auf Erfolgserlebnisse angewiesen. Doch die Weidener haben sich fest vorgenommen, keinen Punkt mehr zu verschenken und mit diesem Vorhaben reisen sie nach Friedberg. Die Oberpfälzer sind zwar als einzige Mannschaft in der Liga ungeschlagen, müssen aber auf der Hut sein. Sollte München nicht erneut patzen, können sich die Weidener höchstens noch ein Remis erlauben, um am Ende den Meistertitel zu holen. Es bleibt weiterhin spannend, zumal am vorletzten Spieltag am 10. Juni der Bundesliga-Absteiger SC Fulda im Schätzlerbad gastiert. Dieser ist immer ernst zu nehmen. Zuerst aber müssen die bevorstehenden Aufgaben gemeistert werden: Nach Friedberg steht das Auswärtsspiel in Darmstadt auf dem Programm, bevor es in Weiden am 20./21.Mai gegen Frankfurt und erneut Darmstadt geht. Das letzte Saisonspiel in der 2. Wasserball-Liga Süd bestreiten die Weidener am 24. Juni in Nürnberg. Für das Spiel am Samstag steht Jahn außer Louis Brunner, der im Ausland weilt, die gesamte Mannschaft zur Verfügung.In der Zwischenzeit wurde auch das Halbfinale des süddeutschen Wasserballpokals ausgelost. Es kommt im Semifinale zu einer Begegnung der Spitzenteams der Liga. Der SV Weiden empfängt am 27. Mai um 18 Uhr die SG Stadtwerke München im vereinseigenen Schätzlerbad und will zum ersten Mal in der laufenden Saison die Münchener schlagen, nachdem beide Ligabegegnungen unentschieden ausgingen.