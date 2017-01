Dass Bundesliga-Absteiger SV Weiden zu den haushohen Favoriten auf den Meistertitel in der 2. Wasserball-Liga Süd gezählt wird, ist kein Geheimnis. Und wenn der Tabellenführer zum Drittletzten reist, sind die Rollen klar verteilt. Die Mannschaft des Schwimmvereins Weiden absolviert am Samstag ein weiteres Auswärtsspiel, diesmal beim Ersten Frankfurter SC. Die Oberpfälzer wollen ungeschlagen bleiben.

"Wir müssen jedes Spiel konzentriert und konsequent bestreiten, wenn wir uns weiterentwickeln wollen. Auch wenn der Gegner uns mehr erlaubt, dürfen wir nie nachlässig werden, wenn wir die Konstanz erreichen wollen, die in entscheidenden Phasen immer eine wichtige Rolle spielt", gibt der Weidener Trainer Andreas Jahn vor und erinnert zugleich daran, keinen Gegner zu unterschätzen und stets das Beste geben.Im Moment ist Jahn nicht ganz mit dem Trainingseinsatz seine Truppe zufrieden und kündigt Veränderungen in der Aufstellung an, sollten manche Spieler nicht umdenken: "Wir werden künftig mehr nach den Prinzipien des Trainingsfleißes aufstellen. Wir haben einen jungen Kader, in dem es keine Stammplatzgarantie geben wird. Egal, wie erfahren ein Spieler ist, nur wer investiert, wird spielen."Die Partien in Frankfurt sowie am 4. Februar zu Hause gegen den PSV Stuttgart dürften im Normalfall keine größeren Probleme bereiten. Die Weidener wollen jedoch keine Zeit verlieren, um sich gezielt auf wichtige Aufgaben vorzubereiten. Die schweren Spiele in Fulda, gegen München und Leimen/Mannheim kommen auch bald. Dafür soll die Mannschaft schon jetzt arbeiten, um die bestmögliche Verfassung zum gewünschten Zeitpunkt abrufen zu können. Jahn will dafür die Grundlagenausdauer festigen und taktische Abläufe verfeinern. Zuerst müssen aber die Aufgaben in Frankfurt und gegen Stuttgart vernünftig erledigt und die Tabellenführung ausgebaut werden. Das ist aktuell die Pflicht, ehe man an die Kür denken darf.

Wasserball

2. Liga SüdStuttgart - Leimen/Mannh. Sa. 18.30 UhrFrankfurt - Weiden Sa. 18.45 UhrFulda - Pforzheim Sa. 19.00 UhrDarmstadt - Ludwigsburg Sa. 20.00 UhrFriedberg - Nürnberg Sa. 20.15 UhrFulda - Ludwigsburg So. 11.00 UhrFrankfurt - Nürnberg So. 16.45 UhrLeimen/Mannh. - Darmstadt So. 18.30 Uhr1. Weiden 6 99:49 11:12. Ludwigshafen 8 102:76 10:63. Stadtw. München 5 53:44 9:14. Leimen/Mannh. 6 80:55 9:35. Fulda 5 70:51 6:46. Stuttgart 5 55:56 6:47. Pforzheim 5 45:49 5:58. Darmstadt 5 45:55 4:69. Ludwigsburg 7 81:85 4:1010. Frankfurt 5 47:60 2:811. Nürnberg 6 53:113 2:1012. Friedberg 7 47:84 2:12