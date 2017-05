Die Wasserballer des SV Weiden haben ihre Pflichtaufgaben erfüllt. Die Mannschaft von Trainer Andreas Jahn gewann am Wochenende beide Heimspiele im Schätzlerbad in souveräner Manier. Am Samstag wurde der 1. Frankfurter SC mit 17:4-Toren abgefertigt, einen Tag später holte sich WV Darmstadt eine 2:20-Klatsche ab. Damit fuhren die Weidener (links Denis Reichert) wichtige vier Punkte ein und steuern zwei Spieltage vor Saisonende weiterhin unbeirrt auf Meisterkurs. Ausführlicher Bericht folgt. Bild: A. Schwarzmeier