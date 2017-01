Frankfurt. Wenn der Spitzenreiter beim Tabellendrittletzten gastiert, sind die Rollen meist klar verteilt. Die Mannschaft des Schwimmvereines Weiden bestätigte am Samstag diese These und zerlegte die Gastgeber des Ersten Frankfurter SC trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle mit 17:3. Damit verteidigten die Oberpfälzer die Tabellenführung und weisen eine Tordifferenz von 116:52 auf.

Die Geschichte der Partie in Frankfurt ist schnell erzählt: Mit 5:0 im ersten Viertel ließen die Gäste aus der Oberpfalz keine Zweifel aufkommen, wie die Punkte an diesem Abend verteilt werden. Mit 9:2 im Rücken gingen die SV-Jungs in die Halbzeitpause. Die Abschnitte drei (4:1) und vier (4:0) standen vollständig unter Kontrolle der Gäste und brachten am Ende den klaren 17:3-Erfolg. Routinier Sean Ryder (5 Treffer) und Youngster Louis Brunner (6 Tore) überzeugten besonders. Torwarttalent Matthias Kreiner blieb wiederholt bei den meisten Angriffen des Gegners ungeschlagen und hat mit seiner Leistung einen enormen Beitrag an der überzeugenden Tordifferenz (plus 64).Während die erfahrenen Stammkräfte mit Jakob Ströll und Andras Langmar erkrankt zu Hause bleiben mussten, überzeugte die Nachwuchsreihe der Weidener mit Spiellaune und zeigte nicht nur schwimmerisch den Hausherren ihre Grenzen auf. "Die Leistung der Nachwuchsspieler stimmt mich sehr optimistisch und bestätigt, dass es richtig ist, auf sie zu setzen. Matthias Kreiner und Louis Brunner bringen viel Spaß in unser Spiel, Sean Ryder und Thomas Kick sorgen für die Sicherheit, die Mischung gefällt mir sehr gut", lobt Trainer Andreas Jahn und verweist auf weitere Aufgaben: "Wir müssen in der Breite konsequent weiterarbeiten, wenn wir unseren Ansprüchen gerecht werden wollen."Das nächste Spiel zu Hause gegen Stuttgart dürfte eine klare Angelegenheit werden, doch schon in zwei Wochen kommt es zur Begegnung der beiden Bundesliga-Absteiger in Fulda. Auch wenn Fulda bisher mit zwei Niederlagen weit hinter den eigenen Vorstellungen auf Rang fünf liegt, das wird eine ganz schwere Aufgabe.StatistikErster Frankfurter SC - SV Weiden 3:17 (0:5, 2:4, 1:4, 0:4) SV Weiden: Kreiner im Tor, Brunner (6 Tore), Hinz (1), Trottmann, Kick (1), Neumann (3), Olkhovsky, Janecek, Jahn (1), Ryder (5) - Wasserverweise: Frankfurt 5, Weiden 7 - SR: Polyakov und Kaiser