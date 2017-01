Die Pause für die Weidener Wasserballer war ziemlich lange. Aber jetzt geht es wieder richtig los. Innerhalb von drei Tagen muss die Truppe von Trainer Andreas Jahn zweimal Richtung Stuttgart fahren.

Starker Aufsteiger

Gestern Abend gastierte der SV Weiden in der zweiten Runde des süddeutschen Wasserballpokals beim SSV Zuffenhausen. Die Jahn-Truppe siegte 24:4. Am Samstag geht es für die Oberpfälzer erneut in den Raum Stuttgart. Dann zum Ligaduell mit dem Aufsteiger PSV Stuttgart.Der PSV präsentiert sich bis dato sehr ordentlich. Die Schwaben bringen es in ihrer ersten Zweitliga-Saison nach vier Spielen auf drei Siege und eine Niederlage. Damit liegen sie auf Platz sechs. "Wir haben gesehen, dass wir im Moment die Konstanz nicht bringen, unsere Überlegenheit über die gesamte Spieldauer zu halten. Wenn uns das auch in Stuttgart nicht gelingt, wird es schwer, zu gewinnen", so die Einschätzung von Trainer Andreas Jahn.Anfang des Jahres waren die Oberpfälzer bei einem internationalen Turnier in Berlin, um an Spielabläufen und Festigung des erlernten im Spiel zu arbeiten. Die Mannschaft schlug sich gut und sah gegen die starken nationalen (SG Neukölln und OSC Potsdam U17) sowie internationalen (Slagese DK und Stettin PL) Teams teilweise ganz ordentlich aus. Mit dem fünften Rang am Ende waren die Verantwortlichen nicht unbedingt zufrieden, mit der Trainingswirkung und Spielpraxis für das Team jedoch sehr. Man wird sehen, ob die Maßnahmen für den Rest der Saison greifen.Um die Tabellenführung dauerhaft verteidigen zu können, muss sich die Mannschaft noch steigern. Daran will das Team auch konsequent weiterarbeiten.