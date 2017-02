Am Samstag gastierte der Tabellenführer aus Weiden bei den Wasserfreunden Fulda. Das Duell der Bundesligaabsteiger hielt was es versprach - es war spannend und verlief auf einem ansprechenden Niveau. Am Ende gewannen die Oberpfälzer mit 12:9 und behaupten damit weiter ungeschlagen die Tabellenspitze der 2. Liga. Unbeirrt marschieren die Jahn-Schützlinge in Richtung Meistertitel.

In guter Verfassung

In der Anfangsphase gingen die Weidener sehr konzentriert zur Werke und erspielten sich überraschend schnell eine 4:0-Führung. "Der Knackpunkt war die Anfangsphase, in der wir in drei Minuten vier Gegentore bekommen haben", sagte Fuldas Trainer Volker Schunke. "Zu Beginn haben wir uns überrumpeln lassen, die Weidener sind sehr spritzig gestartet", ergänzte Trainerkollege Tarek Bary. In der Tat dauerte es keine zwei Minuten und Weiden führte bereits mit 3:0. Keine zwei Minuten später erhöhte Marek Janecek auf 4:0, ehe Routinier Alexander Hörl zum ersten Mal für die Hessen zum 1:4 traf.Im zweiten Viertel verloren die Gäste nach und nach ihre Linie. Die Partie wurde spannender, die Effizienz der Weidener Angriffe ließ nach und die mangelhafte Chancenverwertung stärkte den Fuldaer Schlussmann Arany. Es wurde hektisch, phasenweise chaotisch. Das nutzten die Hausherren und glichen zum 5:5 aus. Andras Langmar markierte aber mit dem 6:5 den Halbzeitstand.Zum Beginn des dritten Viertels war es wiederholt Langmar (7:5), gefolgt von Nikolaj Neumann (8:5), der den Tabellenführer wieder in die Spur brachte. Sean Ryder und zum vierten Mal Langmar stellten den komfortablen 10:6-Vorsprung vor dem letzten Wechsel her.Im letzten Viertel verkürzte die Heimmannschaft, durch zwei verwandelte Strafwürfe von David Horvath, auf 8:10. Doch es reichte nicht mehr. Die Weidener zeigten sich in einer guten konditionellen Verfassung und vereitelten die Hoffnung der emotionalen Fuldaer Fans auf eine Sensation. "Dass es nicht gereicht hat lag auch daran, dass Weiden konditionell und schwimmerisch überlegen waren", gab Heimtrainer Schunke am Ende anerkennend zu."Wir haben am Anfang sehr konzentriert gespielt, haben es aber in ein Paar Phasen spannend gemacht. Im zweiten Viertel verloren wir gänzlich unsere Linie. Viel mehr wert ist aber die Tatsache, dass wir uns wieder gefangen haben und das Spiel letztendlich souverän für uns entschieden haben", resümierte der Weidener Trainer Andreas Jahn.Die Weidener haben demnächst zwei vermeintlich leichtere Spiele. Nächste Woche in Ludwigsburg und dann zuhause gegen Pforzheim, ehe es zu einer vorentscheidenden Begegnung am 4. März gegen die noch ungeschlagene Stadtwerke München in der Thermenwelt kommen wird.