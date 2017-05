Zwei Heimspiele, zwei deutliche Siege: Die Wasserballer des SV Weiden steuern weiter unbeirrt dem Ziel Bundesliga-Rückkehr entgegen. Weder Frankfurt noch Darmstadt sind dabei jedoch ein echter Prüfstein.

Das waren sicherlich nicht die attraktivsten Wasserballspiele, die im Schätzlerbad zu sehen waren, dennoch brachten die beiden Partien vier wichtige Ligapunkte für den SV Weiden. Die Oberpfälzer Wasserballer begannen ihre Freibad-Saison in heimischen Gewässern mit zwei deutlichen Siegen. Der 1. Frankfurter SC wurde am Samstag mit 17:4 Toren nach Hause geschickt und der WV Darmstadt kassierte am Sonntag sogar eine 20:2-Klatsche. Nach Begradigung der Tabelle bleiben die Weidener zwei Tage vor Abschluss der Runde weiter auf Meisterkurs. Doch bevor gegen Fulda am 10. Juni und in Nürnberg am 24. Juni die Meisterschaft klar gemacht werden kann, fiebern die SVler auf das Halbfinale des süddeutschen Wasserballpokals hin, das am Samstag um 18 Uhr stattfindet.Die Geschichte der beiden Heimspiele ist schnell erzählt. Die Hausherren waren in beiden Begegnungen von Beginn an haushoch überlegen und in beiden Fällen starteten sie mit ziemlicher Ladehemmung. Mit 3:0 am Samstag und sogar nur 2:0 am Sonntag gingen jeweils die ersten Spielviertel zu Ende, der SV ließ sehr viele Chancen fahrlässig liegen. Ab dem zweiten Viertel lief es in beiden Partien schon besser.Zur Halbzeit waren beide Spiele quasi entschieden: 7:0 führten die Max-Reger-Städter gegen Frankfurt und 7:1 gegen Darmstadt. Die Siege waren zu keiner Phase gefährdet. Die Weidener spielten die Begegnungen solide zu Ende - wenn auch nicht sonderlich attraktiv. "Es ist schwierig ein attraktives Spiel abzuliefern, wenn einem der Gegner so wenig abverlangt, da kann ich im gewissen Sinne die Unkonzentriertheiten im Abschluss verstehen. Du kannst eigentlich bei so einer Überlegenheit nur schlecht aussehen, wenn du die Chancen so oft vergibst. Nächste Woche werden wir wirklich geprüft, dann muss es besser laufen", analysierte Trainer Andreas Jahn und verweist auf die Pokalaufgabe gegen München."München ist die einzige Ligamannschaft, die wir in dieser Saison nicht schlagen konnten, das hoffen wir am Samstag ändern zu können. Wir wollen ins Pokalfinale einziehen." Zwei Mal unentschieden trennten sich die Weidener und Münchener in dieser Saison, am Samstag wird es jedoch sicher einen Sieger geben. Sollte das Spiel in regulärer Spielzeit mit einem Remis ausgehen, muss der Sieger durch Fünfmeterwerfen ermittelt werden.StatistikSV Weiden - 1. Frankfurter SC 17:4 (3:0, 4:0, 4:2, 6:2)Wasserverweise: Weiden 1 + 1 Strafwurf + Spielzeitstrafe (Andras Langmar), Frankfurt 9Schiedsrichter: Winfried Horsch und Sebastian KaiserSV Weiden - WV Darmstadt 20:2 (3:0, 5:1, 8:0, 5:1)Wasserverweise: Weiden 1, Darmstadt 7 + 1 StrafwurfSchiedsrichter: Sebastian Kaiser und Giuseppe PaternoSV Weiden : Matthias Kreiner und Alexander Erhardt (Tor), Louis Brunner (3 Tore Samstag/3 Tore Sonntag), Alexander Hinz (1/1), Michael Trottmann (2/-), Thomas Kick (1/1), Andras Langmar (2/-), Denis Reichert (1/1), Stephan Schirdewahn (1/-), Marek Janecek (2/3), Nikolaj Neumann (2/2), Sean Ryder, Jakob Ströll (2/7)