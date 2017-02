Lediglich ein unglücklicher Punktverlust vor Weihnachten in München trübt ein wenig die Zwischenbilanz der Wasserballer des SV Weiden nach neun Spielen in der 2. Bundesliga. Die Weidener sind noch ungeschlagen und haushoher Favorit auf den Meistertitel. Zu einer Vorentscheidung im Meisterschaftskampf könnte es am 4. März in Weiden kommen, wenn die Stadtwerke München in der Thermenwelt antreten. Zunächst müssen jedoch die Pflichtaufgaben erfüllt werden und eine davon haben die Oberpfälzer am Samstag, 18. Februar, in Ludwigsburg zu absolvieren.

Der Blick auf die Tabelle lässt die vermeintlichen Kräfteverhältnisse erkennen. Ludwigsburg liegt auf dem vorletzten Tabellenplatz mit vier Punkten aus zehn Spielen und einer Tordifferenz von minus 17. Weiden dagegen weist als Spitzenreiter 17 Punkte aus neun Spielen (plus 85 Tore) auf. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache und es müsste für die Weidener sehr unglücklich laufen, dass sie im Schwabenland Punkte liegen lassen.Die Ludwigsburger enttäuschten im bisherigen Saisonverlauf auf der ganzen Linie. Der vorletzte Rang in der Liga liegt weit unterhalb der eigenen Ansprüche der Schwaben. "Wir wollen jedes Spiel mit voller Konzentration angehen, egal wo der Gegner in der Tabelle steht. Die Ludwigsburger stehen unter Druck, das macht sie unberechenbar. Dennoch erwarte ich vollen Einsatz und zwei Punkte", sagt Trainer Andreas Jahn.Eine Woche später, am 25. Februar, empfangen die Weidener den Tabellenzehnten Pforzheim, ehe das besagte Spielwochenende gegen München am 4. März und gegen Nürnberg am 6. März in der Thermenwelt steigt.