Die Renovierung des Realschulhallenbades bereitet einigen Vereinen Sorge. Das wurde bei der jüngsten Versammlung des Stadtverbandes für Leibesübungen deutlich.

Erfolgreiche Kanuten

(rdo) Wegen der Renovierung müssen die Vereine nach anderen Lösungen für ihre Schwimmtrainingszeiten suchen. Vorsitzender Herbert Tischler riet den betroffenen Vereine, sich dazu mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Stadt, Christian Meiler, in Verbindung zu setzen. Den Benützern der Bundeswehr-Sporthalle legte Tischler ans Herz, auf Sauberkeit und ordnungsgemäßes Verhalten zu achten.Im November war die Aufnahme der Schieß-Leistungsgruppe (SLG) Ostmark Weiden in den Stadtverband genehmigt worden. Im Januar nahm der SLG-Delegierte Michael Nickl erstmals an der Monatsversammlung teil. Der Verein widmet sich dem Schießen mit Großkaliberwaffen und zählt 45 Mitglieder. Die Schützen gründeten sich 1998 und sind seit 2011 ins Vereinsregister eingetragen.Nach einem Jahr Pause wegen der Renovierung des Casinos in der Ostmarkkaserne fand die Januarversammlung mit Eintopfessen diesmal wieder dort statt. Tischler gratulierte bei dieser Gelegenheit Gerhard Specht von der TG Neunkirchen zum Sieg der Tennis-Europameisterschaft Ü 80 in Seefeld mit seinem englischen Doppelpartner Derek Horwood. Im Einzel und im Mixed mit einer Französin gewann er jeweils die Vizemeisterschaft. Fred Böckl, der für den TC Aschheim startet und Mitglied beim TC Grün-Rot Weiden ist, stand Ende 2016 an der Spitze der Tennisrangliste AK 65. Gute Ergebnisse und viele Paddelkilometer verzeichneten 2016 auch die Sportler von Kanu Weiden.Drei Stadtmeisterschaften stimmte die Versammlung zu: Swim & Run vom Team Oberpfalz ist bereits am 21. Januar, das Zeitfahren richtet der VC Corona am 1. Mai aus und Triathlon übernimmt das Team Oberpfalz am 20. Mai.Der Stichtag für den Abgabetermin der Vereinspauschale ist der 1. März 2017. Herbert Tischler bat darum, die Erhebungsbögen bis 17. Februar an ihn zurückzusenden. Nächste Monatsversammlung ist am 21. Februar um 19 Uhr im Schützenhaus am Hetzenrichter Weg.