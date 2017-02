Es ist kein Spitzenspiel mehr: Die Wasserfreunde Fulda liegen abgeschlagen auf dem vierten Rang und sind raus aus dem Kampf um den Meistertitel der 2. Wasserball-Liga Süd. Dennoch liegt in der Begegnung eine gewisse Brisanz und Spannung, wenn es am Samstag um 19 Uhr zum Bundesliga-Absteigerduell in Fulda kommt. Die Weidener wollen die Tabellenführung verteidigen und auf Meisterkurs bleiben.

"Die Spiele in Fulda sind traditionell schwierig für Gastvereine. Meist sorgen volle Ränge und emotionale Fans für Zündstoff im und rund ums Spielfeld", warnt SV-Trainer Andreas Jahn. Seine Truppe müsse diszipliniert spielen und ihre Linie durchziehen. "Nur so können wir dort gewinnen." Es gelte, die Nerven zu bewahren. Die Weidener müssten gerüstet sein, kennen sie den Mit-Bundesliga-Absteiger doch ziemlich gut. Hauptaufgabe wird es sein, Center David Horvath in den Griff zu bekommen. Der Ungar führt mit 53 Toren in neun Spielen die Torschützenliste der Liga an. Die Weidener stellen dagegen die stärkste Abwehr der Liga (55 Gegentore in acht Spielen), was am Centerverteidiger und Kapitän Thomas Kick sowie an Matthias Kreiner, dem Jungtalent im Tor der Max-Reger-Städter, liegt. "Es wird interessant, wenn der beste Schütze auf die stärkste Verteidigung trifft", sagt Jahn. Schaffen es die Oberpfälzer, ihre Vorteile auszuspielen und das Spiel für sich zu entscheiden, wäre es ein wichtiger Schritt zur Bundesliga-Rückkehr.Fulda stellt jedoch eine der wenigen Mannschaften der 2. Liga, bei denen das Risiko, Punkte liegen zu lassen, größer ist, als bei den meisten anderen. Dazu zählen noch München und Leimen/Mannheim. Diese Kontrahenten werden aber noch in der Thermenwelt erwartet - und dort ist Weiden bekanntlich eine Macht.