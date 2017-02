Nicht nur wegen der langen Weihnachtspause, sondern auch aufgrund des Spielplans mussten die Weidener Wasserball-Anhänger zwei Monate auf ein Heimspiel warten. Am Samstag, 4. Februar, um 19.30 Uhr ist es soweit: Aufsteiger PSV Stuttgart kommt in die Thermenwelt, um sich mit dem Bundesliga-Absteiger zu messen. Bereits vor zwei Wochen ging das Hinspiel in Stuttgart deutlich (15:6) für Weiden aus. Nach den Erfahrungen des ersten Duells liegt die Favoritenrolle klar bei den Gastgebern. Die Max-Reger-Städter wollen konzentriert zur Sache gehen und das Spiel als weiteren Bestandteil des gesamten Konzeptes für die laufende Saison betrachten: "Spiel für Spiel weiterentwickeln, um in der entscheidenden Saisonphase die beste Verfassung zu erreichen", bleibt die Devise des Trainers Andreas Jahn.

"Unsere Nachwuchsreihen brauchen Spielpraxis. Voraussichtlich leichtere Spiele eignen sich dafür sehr gut. Von den Leistungsträgern wird dagegen immer ein Grundniveau erwartet. Es kommen bald schwerere Gegner, erst dann zeigt sich, wie wir gearbeitet haben." Wie es aussieht, kann Jahn gegen den Aufsteiger aus dem Vollen schöpfen. Es sind noch nicht alle topfit, müssten aber am Samstag einsatzfähig sein. Der Coach hat bereits vor einer Woche angekündigt, die Mannschaft mehr nach Trainingsleistung aufstellen zu wollen. Die endgültige Formation wird erst am Vormittag stehen.