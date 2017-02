Die Volleyballerinnen der SG Weiden/Vohenstrauß haben wirklich gute Nerven. Am Sonntag ging es erneut in den Tiebreak. Und wieder durften sie jubeln.

Grandioser Block

Das war ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Bayernliga Nord: Die Volleyballerinnen der SG Weiden/Vohenstrauß gewannen am Sonntag mit 3:2 beim TV Unterdürrbach. In einem hart umkämpften Spiel rangen die Oberpfälzerinnen die Mädels aus Unterfranken mit 14:25, 21:25, 26:24, 26:24 und 15:9 nieder, nachdem man im vierten Satz insgesamt 5 Matchbälle des Gegners abgewehrt hatte. Die Spielgemeinschaft festigt damit den sechsten Platz in der Bayernliga Nord.Trotz einer 7:4-Führung im ersten Satz gelang den SG Damen im weiteren Verlauf dieses Satzes wenig. Obwohl die Annahme stimmte konnten die Oberpfälzerinnen vor allem im Angriff über Position nicht punkten, zu harmlos waren die Angriffe. Der Satz ging klar mit 14:25 an die Unterfranken. Im zweiten Satz kam die SG etwas besser ins Spiel, lief aber trotzdem immer einem Vier-Punkte Rückstand hinterher. Somit ging auch dieser Satz mit 21:25 an die Gastgeberinnen.Nun stellte das Trainerteam Slama/Diller um und begann mit der gleichen Aufstellung wie die Woche davor beim Sieg gegen Feucht. Wie ausgewechselt spielte nun die Truppe auf. Schnell ging sie mit 11:3 und 17:10 in Führung. Druckvolle Aufschläge ließen bei den Unterfranken keinen Angriffsaufbau zu. Ebenso stand der Block und die Feldabwehr immer richtig. Dennoch wurde es nochmal eng, der Abschnitt ging aber mit 26:24 an die Gäste.Der vierte Satz gestaltete sich bis zum 14:14 recht ausgeglichen Zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen gegen die SG, die auch in den ersten drei Sätzen immer wieder vorkamen, verunsicherten die Oberpfälzerinnen immer mehr. Der TV Dürrbach hatte folglich beim Stand von 24:19 fünf Matchbälle. Mit einer Aufschlagserie von Lena Bauer befreite sich die SG aus der misslichen Situation und gewann den Satz noch mit 26:24.Nun musste wie vergangene Woche der Tiebreak entscheiden. Konzentriert und mit viel Kampfgeist gingen die SG-Damen diesen Satz an. Einer 3:0-Führung folgte das 8:7 und 10:7. Mit einem grandiosen Block von Monia Slama beendete die SG diesen Satz mit 15:9 und entschied das Spiel noch mit 3:2 für sich.SG: Bauer, Breinbauer, Diller, Dengl, Heimburger, Peeva, Pfaffenzeller, M. Slama, S. Slama, Troglauer, Wutzlhofer