Im Landkreis Schwandorf wird sogar ein Weltmeister gekürt. Erst einmal mussten die Läufer bei der Winterlauf-Challenge die erste Etappe absolvieren.

Steinberg am See. Eiskalt, trocken und weiß-blauer Himmel: Die äußeren Bedingungen am Sonntag waren wie bestellt für den Auftakt der 9. Oberpfälzer Winterlauf-Challenge am Steinberger See. Knapp 270 Sportler traten bei eisigen Minusgraden beim 10-Kilometer-Lauf am Steinberger See an. Dieser Start in die Laufsaison war zugleich der erste Lauf der Winterlauf-WM.Schnellster war zum dritten Mal in Folge Tulu Wodajo Adissu, der für das Team "Läufer mit Herz" antritt. Nach 32:16 Minuten konnte er in die Wärmekleidung schlüpfen. "Ich freue mich, dass ich jetzt dreimal gewonnen habe. Ich mag den Lauf und die Strecke und es läuft hier sehr gut für mich." Bei den Frauen war ebenfalls erneut seine Team-Kollegin Eva Scheu als Erste im Ziel. "Bestes Wetter, schöne Strecke", fiel ihr Urteil nach ihrem Sieg auf den Punkt aus.Vom zweitplatzierten Felix Meierhöfer (34:59) von der DJK Dasswang gab es nur Respekt für den Sieger: "Der ist Wahnsinn." Adissu sei einfach eine Klasse für sich. "Und es ist auch schön ihn beim Laufen zu sehen." Hinter Scheu komplettierten Anika Harrer (41:29) vom SWC Regensburg und Sonja Hackl (42:46) vom Team der Brauerei Bischofshof die Top-3 im Frauenfeld.Die Winterlauf-Serie geht weiter am 26. Februar, dann über 15 Kilometer am Murner See. Der dritte und abschließende Lauf der WM ist am 26. März. Dann müssen sich die Teilnehmer der Halbmarathondistanz zwischen den beiden Seen stellen. Alle, die an allen drei Läufen an den Start gehen, nehmen an der WM teil, die in diesem Jahr zum zweiten Mal ausgetragen wird.___Weitere Informationen: