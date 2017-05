Bayernligist SpVgg SV Weiden rüstet sich weiter für die kommende Serie: Mit Andreas Graml und Michael Busch verstärken zwei Spieler des FC Amberg künftig den Kader der Schwarz-Blauen.

Stets in Kontakt

Sofort Führungskraft

Sportvorstand Philipp Kaufmann und Jugendkoordinator Rainer Fachtan freuen sich insbesondere über die Rückkehr der "verlorenen Sohns" Michael Busch. Nach nur einer Spielzeit in der Vilsstadt kehrt der 20-jährige Flügelflitzer nach Weiden zurück. "Buschis Weggang hat mich letztes Jahr ziemlich nachdenklich gestimmt. Ich war enttäuscht. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass es der richtige Schritt für ihn war, nach vielen Jahren bei der SpVgg SV mal etwas Neues auszuprobieren", sagte Kaufmann. Busch spielt beim FC Amberg eine überzeugende Rückrunde in der Bayernliga, absolviert 20 Einsätze und erzielte dabei sechs Treffer."Er ist als Spieler und Mensch gereift und erfüllt unsere Kriterien jung, talentiert und aus der Region." Busch selbst dankte Kaufmann für das große Vertrauen und freut sich über die Rückkehr ans Wasserwerk: "Ich hielt zu Philipp Kaufmann über das ganze Jahr hinweg Kontakt, er hat mich unterstützt und hat verstanden, weshalb ich gewechselt bin." Der offensive Mittelfeldspieler soll auf den Außenbahnen für Tempo sorgen, gilt aber auch als Alternative für die Zentrale. "Er hat enormen Zug zum Tor und ein sehr gutes Eins-gegen-Eins-Verhalten. Buschi baut auch mal etwas Überraschendes ein - genau das hat uns in dieser Serie gefehlt", lobt Kaufmann den Rückkehrer.Mit Busch wechselt auch Andreas Graml von Schwarz-Gelb zu Blau-Schwarz. Nach 13 Jahren in der Vilsstadt (von der Bezirksoberliga bis zur Regionalliga) sucht der 28-jährige Polizei-Ausbilder aus Ursensollen eine neue Herausforderung. "Ich hatte super Jahre beim FC Amberg, dafür bin ich äußerst dankbar, aber jetzt will ich etwas Neues machen", begründet der ehemalige FCA-Kapitän seinen Entschluss. Die intensiven Gespräche mit dem SpVgg-SV-Vorstand hätten letztendlich den Ausschlag gegeben. "Ich bin angetan von dem, was die Weidener planen. Ich möchte den jungen Akteuren mit meiner Erfahrung helfen und habe große Lust auf meine neue Mannschaft."Graml weist über 150 Einsätze in der Regional- und Bayernliga auf. "Andi bringt genau die Eigenschaften mit, mit denen er den jungen Spielern helfen soll, sich an die Bayernliga zu gewöhnen", sagte Kaufmann. Graml solle sich möglichst schnell integrieren und sofort eine Führungsrolle einnehmen.Fachtan erläuterte die Personalie auch als große Chance. "Uns ist durchaus bewusst, dass wir die Bayernliga nicht ausschließlich mit jungen Spielern halten können. Und wenn sich dann so eine Möglichkeit wie bei Andi Graml ergibt, da gab es kein langes Nachdenken." Graml kann laut den SpVgg-SV-Verantwortlichen auf allen Positionen auf der rechten Seite spielen und besticht durch seine große Laufbereitschaft.