Ein weltumspannendes Wirken: Die unglaubliche Summe von drei Milliarden Euro brachte in den letzten 100 Jahren die internationale Rotary-Foundation auf. Die von 35 000 Clubs global getragene Stiftung unterstützt Hilfsprojekte wie gegen Kinderlähmung oder für sauberes Trinkwasser.

Polio nahezu ausgerottet

Sonderbriefmarke zum Jubiläum Zu 100 Jahre Rotary Foundation bietet der Rotary-Club Stiftland über seine Mitglieder die Sonderbriefmarke "End Polio now" an. Bei jeder der von Rotary Deutschland gestalteten Briefmarke beträgt der Zuschlag 55 Cent, was in etwa den Kosten einer Impfdosis gegen Kinderlähmung entspricht.



Verkauft werden die Briefmarken in Bögen von je 20 Stück zum Preis von 25 Euro: Bezug über Präsident Gisbert Schulwitz unter Telefon 0151/28468119 oder Foundation-Beauftragten Hubert Rustler, 09632/638. Weitere Projekte von Rotary-Stiftland sind u. a. Workshops, in denen deutsche und tschechische Schulklassen unter Leitung eines Medienpädagogen Videofilme zum Thema Drogen und Cyber-Mobbing drehen. Außerdem unterstützen die Rotarier aus dem Stiftland vor Ort finanziell hilfsbedürftige Familien. (cf)

Halbe Million Euro für die Jugend

Wertvolle Hilfen

Rotary-Club "Weiden Max Reger" nimmt sich der Förderung von Schulkindern an Pragmatisch kümmert sich der Rotary-Club "Weiden Max Reger" um die Albert-Schweitzer-Grundschule. Gerade weil alle Club-Mitglieder die Chance auf eine gute Ausbildung hatten, nehmen sie sich in einer Art "Patenschaft" der Förderung von Kindern an. Seit sieben Jahren geben die Rotary-Mitglieder regelmäßig Vorlese-Stunden in der Schule: anfangs wöchentlich, mittlerweile einmal im Monat in einem vom Club eingerichteten "Lese-Zimmer". Die Rotarier legen dabei großen Wert auf Nachhaltigkeit. So finanzieren sie zur Förderung der Sozialkompetenz die Erlebnispädagogik. Ziel des Projekts ist die Vermittlung von Werten sowie die Persönlichkeits-Entwicklung. Um Schülern den Übertritt an eine weiterführende Schule zu erleichtern, unterstützt der Club eine spezielle Übertrittsförderung mit den Schwerpunkten Deutsch und Mathematik.



Aktuell finanziert der Rotary-Club "Max Reger" die Einrichtung eines "Snoozle"-Raums: Ein Ruheraum für Entspannung im Tagesablauf. In dieser geborgenen Atmosphäre bietet er sich zudem für pädagogische Arbeit an. Fachleute arbeiten mit Farben, Klängen, Aromen, mit Liegeflächen oder Sitzkissen. Geld wird für Malerarbeiten, Raumausstattung, bequeme Sitzmöglichkeiten, Stoff oder Lichtgestaltung benötigt. Weitere Projekte widmen sich einer Baumpflanz-Aktion im Schulgarten oder dem sinnvollen Umgang mit Handy und Internet. (cf)

Von Clemens FüttererDie Rotary-Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung. "Die Spenden gehen direkt an humanitäre Projekte in aller Welt", betont Horst Melzer aus Weiden, ehemaliger Rotary-Governor für den District 1880 (Nordbayern-Sachsen). Die internationale Stiftung gelte als "Rotarys starker Arm". Sie wurde 1917 gegründet, "um Gutes in der Welt zu tun". Die Foundation ist gleichsam das Hilfswerk von Rotary International, wo sich weltweit 1,2 Millionen Frauen und Männer mit hohen ethischen Normen engagieren: Nach dem Motto "Service above self" (selbstlos dienen). Die Rotarier gelten als der älteste Service-Club der Erde.Unter der Führerschaft der Rotary- Foundation startete vor Jahrzehnten eine weltweite Kampagne, die nahezu zur Ausrottung des "wilden Polio-Virus" führte. Mit der Hilfe von Rotary erhielten mehr als 3,5 Millionen Kinder seit Mitte der 80er Jahre eine Impfung gegen diese Krankheit. Einen Schwerpunkt bildete auch die Frieden- und Konfliktprävention. Die Foundation der Rotarier gilt deshalb als eine der wichtigsten Friedensbewegungen der Welt. Die Stiftung brachte mehr als 1,2 Millionen Menschen länderübergreifend u. a. durch Schüleraustausch, Stipendien, Berufstätigen-Austauschprogramme in Begegnung und Kontakt, um Völkerverständigung und Frieden zu fördern. Zudem kümmert sich die Foundation um Wirtschafts- und Kommunalentwicklung, Gesundheitsvorsorge für Mutter und Kind, Elementarbildung, Lesen und Schreiben sowie Wasser und Hygiene.Das größte Projekt, das Rotary in seiner Geschichte je angepackt hat - Kampf gegen die Kinderlähmung -, heißt "PolioPlus": Seit den 80er Jahren gelang es, den größten Teil der Erde durch massive Impfkampagnen von Polio zu befreien. Durch die großen Fortschritte der letzten Jahre rückt das Ziel 2018 in greifbare Nähe: Bis dahin soll die Übertragungskette weltweit unterbrochen sein.Das rotarische Projekt "PolioPlus" gilt als Erfolgsgeschichte sondergleichen: Gab es damals noch 125 Länder mit pro Jahr 350 000 neuen Infektionen, so konnte dank umfassender Impf-Maßnahmen seither die Zahl der jährlichen Neuinfektionen auf weniger als 100 gedrückt werden. Nur noch in zwei Ländern - Afghanistan und Pakistan - ist die Bevölkerung akut von Polio-Viren bedroht.Diesen Erfolg hat Rotary nicht allein erzielt, sondern in Zusammenarbeit mit der WHO, dem Kinderhilfswerk Unicef sowie der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC. Diese Global-Polio-Eradication-Initiative (GPEI), zu der seit 2007 als weiterer Partner die Bill-&-Melinda- Gates-Foundation gehört, arbeitet an einer dauerhaften Unterbrechung der Infektionskette. Die Kinderlähmung wäre dann nach den Pocken die zweite Krankheit, die vom Erdboden verschwunden ist.Die hochklassigen öffentlichen Konzerte mit Tausenden Zuhörern über Ostern haben eine lange Tradition: Seit 23 Jahren unterstützt der Rotary-Club Weiden als einer der Hauptsponsoren die Internationale Junge Orchesterakademie. Oberpfalz-Medien sprachen mit dem Rotary-Präsidenten, dem Unternehmer Dr. Wolfgang Baumann.Dr. Wolfgang Baumann: Wie die anderen Rotarier in unserem Club setze ich auf Völkerverständigung und die Unterstützung sozialer Projekte: Dies stellt für uns alle eine hohe Motivation dar, Rotarier zu sein.Der RC Weiden zählt mit zu den Gründungsmitgliedern der Internationalen Jungen Orchesterakademie. Deren Ziele sind identisch mit Rotary, nämlich die Förderung der Jugend und des internationalen Jugendaustausches. Heuer zu Ostern musizierten wieder rund 100 junge Leute aus 40 Nationen. Solche Veranstaltungen setzen gerade jetzt ein Zeichen, wo Staaten eigene Wege gehen und sich zunehmend abschotten.Durch direkte Spenden und die Abnahme von Eintrittskarten brachte der Rotary-Club Weiden in den vergangenen 23 Jahren nahezu eine halbe Million Euro für die Internationale Junge Orchesterakademie auf. Ohne diese Unterstützung wäre ihr Wirken wohl nicht zu verwirklichen.Ja, wenn die Clubs international etwas sozial oder karitativ bewegen wollen, läuft dies in der Regel über die Rotary Foundation. Diese Stiftung setzt weltweit große Projekte um. Hier bildet jeder einzelne Rotary-Club nur eine Art Tropfen, die Foundation sorgt dann global für einen massiven Spenden-"Fluss".Für das Allgemeinwohl engagiert sich intensiv der Rotary-Club Amberg . Wie Präsident Dr. Wolfgang Funk mitteilt, kam jüngst dem integrativen Kindergarten St. Sebastian (behinderte und nicht behinderte Kinder) eine Spende von 2500 Euro zugute. Die Rotarier hatten dafür ein Benefizkonzert mit beliebten Klavierwerken von Haydn, Schumann und Beethoven veranstaltet.Für Schwerbrandverletzte in Indien sponserte der RC Amberg medizinisches Gerät zur Gewinnung von Spalthaut im Wert von über 2500 Euro. Tradition hat die Förderung von Schülern aus Tschechien, die die 10. Klasse am Max-Reger-Gymnasium besuchen und ein Jahr in Amberg im Internat wohnen. Seit Jahren fördert der RC Amberg bestimmte Projekte der rotarischen Stiftung "Freunde", die sich der Prävention gegen Sucht und Gewalt auf ihre Fahnen geschrieben hat. In diesem Jahr wurde eine Fortbildungsveranstaltung für Kindergärtnerinnen finanziert, die lernten, mit den Schwierigkeiten von Kindern aus anderen Herkunftskulturen umzugehen.Weitere Projekte: Unterstützung der Übergangsklasse, die Schüler mit Migrationshintergrund an das deutsche Bildungssystem heranführt und Förderung von benachteiligten Jugendlichen für Ferienaufenthalte.