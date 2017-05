13 Kinder feiern Erstkommunion in Neunkirchen

Neunkirchen. Die 13 jungen Leute waren "Mit dem Herzen dabei": Das war das Motto, unter dem Anja Fröhlich und Silvia Kesselheim die sieben Mädchen und sechs Buben in Wegegottesdiensten auf die Kommunion in St. Dionysius vorbereitet hatten. Im Festgottesdienst, den Brunhilde Spannl und Dagmar Röckl ausgearbeitet hatten, nahm Pfarrvikar Bruno Kasongo den Erstkommunikanten das Taufversprechen ab. Die Kyrie-Rufe und Fürbitten trugen die Kinder selbst vor. Im Predigtteil las Brunhilde Spannl Auszüge aus der Geschichte "Das rote Paket". Bruno Kasongo ermutigte die Kinder, ein Leben lang mit dem Herzen und mit Überzeugung bei Jesus zu sein - egal welche Widerstände das Leben auch bringen werde. Die Gruppe "Rainbow" gestaltete abermals den Gottesdienst mit modernem Liedgut. Zum Kommunionausflug geht es - gemeinsam mit den Kommunionkindern der Partnerpfarrei St. Peter und Paul Mantel - in den Garten der Sinne nach Nürnberg. Zur Kommunion gingen Felix Engel, Laura Hutzler, Hanna Müller, Fabian Rittner, Jonathan Röckl, Lena Sperrer, Anika Steiner, Magdalena Suttner, Ben Luca Weidner, Hannah Weihermüller, Franz Weiß, Ludwig Wittmann und Vera Kohl. Bild: R. Kreuzer