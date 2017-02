Sie werden ihre Polizeikarriere schon in Blau beginnen. Roland Ast, Vizechef der Weidener Inspektion, begrüßt 18 neue Kollegen aus der Region, die im März ihre Ausbildung beginnen.

(rdo) Ab April komme die blaue Uniform zum Tragen, informierte Erster Polizeihauptkommissar Ast. Mit Einstellungsberater Polizeihauptkommissar Ulrich Glaser und Stellvertreterin Polizeihauptmeisterin Nicole Prießnitz hieß er 4 Frauen und 14 junge Männer aus der Stadt Weiden und den Landkreisen Neustadt/WN und Tirschenreuth willkommen. Sie beginnen am 1. März 2017 bei der Bereitschaftspolizei Sulzbach-Rosenberg mit Schulungsort Nabburg ihre Ausbildung.Die Polizeiinspektion Weiden sei die drittgrößte Dienststelle in der Oberpfalz, erläuterte Ast. Am Wochenende - von Freitag bis Montag - kämen oft zwischen 60 und 110 Einsätze zusammen. Die Neuen werden in Praktika in Weiden während ihrer dreieinhalbjährigen Ausbildung die Abläufe im Schichtdienst kennenlernen. Er versprach umfassenden Einblick in alle Bereichen durch die erfahrenen Kollegen, dazu gehöre auch der Kontakt zu den Bürgern, Geschädigten oder Straftätern. Der stellvertretende Dienststellenleiter spornte die jungen Polizeianwärter zu Fleiß an. Das erlernte Wissen des ersten Ausbildungsjahres diene als Grundlage für die ganze Berufslaufbahn.Ast ging auf die aktuellen Hinweise an die Polizei ein, dass Kinder durch Unbekannte im Stadtgebiet Weiden angesprochen würden oder ihnen nachgestellt werde. "Es wird jeder Meldung durch Kinder und Eltern sensibel nachgegangen." Es sei wichtig, dass die Polizei am Ball bleibe, auch wenn die Sorge manchmal unbegründet sei.