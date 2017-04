(rdo) Viele Kirchen der christlichen Minderheit in Syrien sind zerbombt. Unterstützung für kriegs- und terrorgeschädigte christliche Familien in den Vororten von Städten wie Damaskus oder Aleppo leistet die Regensburger Hilfsorganisation "Christen helfen Christen im Heiligen Land".

Diesen Umstand hatten der Lions-Club Weiden 1969 und der Bauernmarktverein in der Adventszeit zum Anlass genommen, eine Charity-Veranstaltung mit Glühwein-, Lebkuchen- und Plätzchenverkauf zu organisieren, die aus der Kooperation bei der Verlegung des Christbaumständers am Unteren Markt herrührte. Jetzt traf sich Bauernmarktvereinsvorsitzender Josef Wittmann mit LC-Präsident Robert Beer, Past-Präsident Anton Forster und German Schieder als Sekretär des LC-Hilfswerks mit eifrigen Helfern, um an den Vorsitzenden von "Christen helfen Christen im Heiligen Land", Reinhold Then, den Erlös von 2000 Euro zu überreichen. "Jeder Cent kommt an, da die Gelder direkt über Priester verteilt werden", versicherte Then.Wittmann bedankte sich bei den Kunden, welche die Spende erst ermöglicht hätten. Der Lions-Club verkaufte außerdem am Tag vor dem Palmsonntag Osterbrote und -eier sowie Brotzeiten auf dem Bauernmarkt, wobei der Erlös dem gleichen Zweck dienen wird.