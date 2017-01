1355 Weidener Babys kommen 2016 zur Welt. Sie tragen klassische Vornamen wie Emma oder Sophia, Jonas oder Alexander. Aber auch exotische Kindernamen gewinnen immer mehr an Beliebtheit.

Elisea und Cataleya

Mia bundesweit vorn

Die beliebtesten Weidener Babynamen 2016 Mädchen



Marie (21 Mal)



Emma (20)



Maria (19)



Anna (18)



Mia (17)



Sophia (14)



Elisabeth, Julia, Katharina (je 13)



Emilia (12).



Jungen



Michael (30 Mal)



Jonas (23)



Leon, Paul (je 19)



Alexander (18)



Lukas (18)



Christian (17)



Andreas (16)



Felix (15)



Sebastian (15) (plue)

Eltern lassen sich heutzutage so einiges einfallen, um einen individuellen Namen für ihr Baby zu finden. Sarah Conner wählte für ihr viertes Kind "Jax Llewyn". Womöglich inspirierte sie die erfolgreiche US-Serie "Sons of Anarchy" um Hauptakteur "Jax Teller" oder auch die Musik von Llewyn Davis.Namensexoten gibt es aber auch in Weiden. "Ich weiß gar nicht, wie man das genau ausspricht", rätselt Standesbeamtin Simone Tarzia. Für "Jadore", ein Jungenname, musste sogar ein Gutachten von der Personenberatungsstelle in Leipzig angefordert werden. Der Vorname erinnert stark an die französische Phrase "j'adore" was übersetzt so viel bedeutet wie "Ich vergöttere dich", eventuell ist es ein Liebesbekenntnis der Eltern an ihr Kind. Der Name ging jedenfalls ohne weitere Probleme durch.Möglicherweise dachten die Eltern an Astrid Lindgren, als sie für ihren Sohn den Vornamen Karlsson wählten. Weitere außergewöhnliche Jungennamen für kleine Weidener waren unter anderem Pepe oder Amon.Auch bei den Mädchen werden Eltern immer kreativer, wie die Namen Elisea oder Cataleya zeigen. Letzterer ist durch den Actionfilm "Columbiana" bekannt, der 2011 in den Kinos startete. Es handelte sich hierbei um eine Abwandlung einer Bezeichnung für die südamerikanische Orchideenart "Cattaleya". Tarzia betont: "In die Statistik fließen nur Kinder ohne Migrationshintergrund ein, das heißt mindestens ein Elternteil ist Deutsch, und auch die Kinder haben die deutsche Staatsangehörigkeit."Doch die Hitliste führen 2016 eher klassische Namen an. Marie steht schon das zweite Jahr in Folge an der Spitze der Mädchennamen in der Stadt. Bundesweit ist Mia die Erste. Bei den Jungs löst Michael Maximilian ab. In Deutschland ist Ben der Renner, doch in Weiden wird der Vorname nicht gern vergeben. Hier ist er nicht mal unter den ersten zehn. Auf der bundesweiten Hitliste sind die beiden Weidener Listenführer dafür weiter unten in der Beliebtheitsskala. Marie ist lediglich auf Platz sieben und Michael ist nicht unter den ersten 50 Namen vertreten. Während im Landkreis Neustadt/WN die Geburtenrate sinkt, steigt sie in der Stadt. Mit 1355 Kinder sind es 20 mehr als 2015 (1335). Übrigens: In die Statistik mit den häufigsten Babynamen fließen alle Vornamen der Kinder ein. Also auch der zweite, dritte, vierte oder fünfte. Mehr als fünf Vornamen sind in Deutschland nicht erlaubt, so beschloss es das Bundesverfassungsgericht. In Weiden erhielten 636 Kinder zwei, 610 einen, 98 drei und 5 Babys mehr als drei Vornamen.