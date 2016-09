Zwei Weidener tranken am Montag gegen 22 Uhr in einer Parkanlage in der Brenner-Schäffer-Straße Alkohol. Dabei gerieten sie in Streit. In dessen Verlauf attackierte der 21-Jährige seinen 41-Jährigen Begleiter. Der Ältere befindet sich seitdem laut Polizei in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Jüngere mehrmals mit dem Fuß gegen den Kopf seines Kontrahenten getreten haben. Drei Männer, die das Geschehen zufällig beobachteten, verständigten die Polizei. Der Tatverdächtige ließ sich von den Beamten widerstandslos festnehmen.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden wurde er am heutigen Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Der 21-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.