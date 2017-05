Alles auf sechs Quadratmetern: Ein 22-Jähriger muss sich wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und versuchten Raubs vor Gericht verantworten. Er soll Pfingsten 2016 in der Zelle der Weidener Inspektion einen Polizisten getreten und nach dessen Waffe gegriffen haben.

Mit Zwei ins Heim

"Wir sind nicht das Admira"

Anschließend flutete er die Zelle: Mit den Handschellen an den Händen schlug er erst einen Glasbaustein ein, dann zertrümmerte er die Toilettenspülung. Der Raum stand ruckzuck unter Wasser.Der Angeklagte stehe "nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens", merkt Verteidiger Dr. Hans-Wolfgang Schnupfhagn an. Ein Familienleben kennt er nicht. Der 22-Jährige kann nur schätzen, wie viele Geschwister er hat: Er kommt auf "drei leibliche und sieben bis neun Stiefgeschwister". Er selbst kam mit zwei Jahren in Heim, lebte bis zum 14. Lebensjahr in Erziehungsanstalten. Der gebürtige Weidener flog von zwei Hauptschulen im Landkreis Neustadt/WN. Als Minderjähriger lebte er zeitweise auf der Straße. Er schlief bei Kumpels, im Warteraum des Klinikums oder in Banken-Foyers. Mit 18 Jahren kam er in der Obdachlosenunterkunft unter und trank täglich einen bis zwei Kasten Bier, alternativ eine halbe bis eine Flasche Doppelkorn.Es ist nicht zum ersten Mal, dass er seine Aggressionen an Polizisten auslässt. Schon 2013 stand er wegen Widerstands vor dem Richter. Seine Ausfälle in der Pfingstnacht 2016 werden jetzt sogar vor dem Schöffengericht verhandelt: Angeklagt ist versuchter Raub, ein Verbrechenstatbestand. Der 22-Jährige soll versucht haben, dem Polizisten die Waffe aus dem Holster zu ziehen. Er klammerte sich nach Aussage des Beamten so fest an die Pistole, dass dieser jeden Finger einzeln von der Waffe lösen musste.Viel sagt der Angeklagte nicht: "Ich habe ziemlich viel gesoffen gehabt." An ihm habe der Tod des Kleinkindes einer Freundin genagt, das für ihn wie ein eigenes gewesen sei. Kurz vor Mitternacht torkelte er mit zwei Promille auf der Fahrbahn des Hammerwegs herum, bis sein Bekannter die Polizei rief, weil er nicht von der Straße gehen wollte. Die Streife nahm den Angeklagten zur eigenen Sicherheit in Gewahrsam. In der Zelle habe sich der junge Mann "absolut rabiat" gegen die Durchsuchung gewehrt, zu der er seine Oberbekleidung ausziehen sollte. Dies sei obligatorisch, um zu vermeiden, dass Gegenstände unter den Achseln verborgen werden, erklärt ein 45-jähriger Polizist.Der Angeklagte habe sich aufgebäumt, mit den Füßen gestrampelt, um sich geschlagen. Der Kollege habe einen Tritt in den Unterbauch abbekommen. Als dieser sich kurz abwandte, soll es zum Griff an die Waffe gekommen sein. "Wir sind zu dritt auf ihn drauf", erinnert sich der Polizist, um zu verhindern, dass sich der zornige Zelleninsasse die Waffe schnappt. Später kam es zur Flutung: "Das kommt bei uns öfter vor."Anwalt Schnupfhagn stieß sich an der Kostenaufstellung, unter anderem für eine nasse Decke: "Die ist doch bestimmt gebraucht, da haben sich schon Generationen damit zugedeckt. So einladend sieht die nicht aus." Kommentar des Polizisten: "Wir sind nicht das Admira." Aktuell befindet sich der Angeklagte in einer Ausbildung. Er versucht auch, sich von Spielhallen fernzuhalten. Zwischenzeitlich wird allerdings schon wieder ermittelt: wegen Beleidigung und Widerstands gegen Polizisten, diesmal im Klinikum. Das Verfahren wird am Mittwoch, 10.30, fortgesetzt.