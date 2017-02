Die Weidenerin war geschockt. Als sie am Montagmittag nach Hause kam, fand sie ihren Ehemann verletzt und schlafend auf der Couch. Die Frau rief die Polizei. Auch der Rettungsdienst samt Notärztin rückte aus. Ein Unfall? Ein Verbrechen? Nichts davon traf zu. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der 24-Jährige die Verletzungen selbst zugefügt. Und dann ging er auch noch auf die Einsatzkräfte los.

Der Weidener habe sich "offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation" befunden, stellt Inspektionssprecher Thomas Fritsch fest. "Aus diesem Grund sollte er am Montag gegen 13 Uhr in einer Fachklinik untergebracht werden." Gegen seinen Willen. Als der Weidener die Behandlung verweigerte, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Ihren Anweisung folgte er aber auch weiterhin nicht.Der 24-Jährige griff eine Polizeibeamtin an. Ihr Kollege brachte ihn zu Boden. Als der Mann bereits lag, biss er dem Polizisten in einen Finger. Derart fest, dass zunächst alle Versuche misslangen, den Finger zu befreien. "Erst durch die Anwendung unmittelbaren Zwangs lockerte der Weidener seinen Biss", heißt es im Polizeibericht. Bei der Fixierung des Tobenden halfen die Sanitäter und die Notärztin. Nachdem eine weitere Streife eingetroffen war, konnte der Mann endlich gefesselt werden. Anschließend brachten ihn die Gesetzeshüter ins Klinikum - wobei sie sich ständig Beleidigungen anhören mussten. Im Krankenhaus verhielt sich der Weidener auch gegenüber dem Pflegepersonal und den Ärzten renitent. Unter anderem spuckte er in ihre Richtung.Durch den Biss erlitt der Polizist leichte Blessuren. Schlimmeres verhinderte der Handschuh, den der Beamte trug. Ein Kollege wurde leicht am Arm verletzt. Der 24-Jährige wurde im Klinikum erstversorgt und dann in eine Fachklinik verlegt. Auf richterliche Anordnung nahmen ihm die Ärzte Blut ab. Der "seelische Ausnahmezustand" verhindert nicht eine Anzeige: Wegen des Widerstandes, der Körperverletzung und der Beleidigung wird sich der Weidener verantworten müssen.