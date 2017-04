Plötzlich war eine 25-Jährige aus dem Weidener Klinikum verschwunden. Sie war betrunken nach einem Sturz mit Verdacht auf Gehirnerschütterung eingeliefert worden. Gegen 0.45 Uhr gab es in der Klinik keine Spur mehr von ihr. Eine Streife der Polizei Weiden entdeckte die Frau noch in Klinikumsnähe und hatte Mühe, sie unter Kontrolle zu bringen.

Bereits bei der Ansprache bemerkten die Polizeibeamten bei der 25-Jährigen laut Meldung der Polizei "starke Stimmungsschwankungen". Sie schrie und weigerte sich, im Dienstfahrzeug Platz zu nehmen. Als sie anfing, um sich zu schlagen, traf sie einen Beamten an den Armen und am Hals. Zudem wurde er bespuckt. Auch nachdem die Frau endlich im Polizeiauto saß, beruhigte sie sich nicht. Auf dem Rücken liegend trat sie nach den Beamten und bespuckte diese weiter.Nachdem eine weitere Streife eingetroffen war, wurde sie auf der Trage eines mittlerweile eingetroffenen Rettungswagens angeschnallt. Trotz dieser Fixierung trat und spuckte sie weiterhin nach den Einsatzkräften. Nach einer Erstversorgung im Klinikum Weiden wurde die Frau, die sich "anscheinend in einem psychischen Ausnahmezustand befand", in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.Die Polizei musste unter anderem Pfefferspray einsetzen, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Die Staatsanwaltschaft Weiden hat eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizeibeamten erlitten keine sichtbaren Verletzungen. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt. "Gegen sie wird Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung erstattet", berichtet Polizeisprecher Thomas Fritsch.