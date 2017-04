(rns) Seit Mittwoch steht ein Weidener (29) vor dem Jugendschöffengericht. Er war Jugendleiter bei der Ortsgruppe einer Wasserrettungsorganisation. In dieser Funktion war er im Sommer 2016 mit zahlreichen Kindern und Jugendlichen in einem Zeltlager am Gaisweiher. Dort soll es zu drei Vorfällen gekommen sein, die dem Ledigen den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Kindern einbrachten. Eine Elfjährige hatte sich ihrer Mutter anvertraut. Sie zeigte den Mann an.

Ohne Öffentlichkeit

Drei Vorfälle stehen im Raum. Das Kind sagte bei der Polizei aus, dass ihr der Jugendleiter am 30. Juli auf einer Badeinsel im Weiher beim spielerischen "Ins-Wasser-Schmeißen" mit beiden Händen an die Brüste gefasst habe. Später habe er sie an den Füßen auf seinen Schoß gezogen, wobei sie ein deutlich erigiertes Glied gespürt habe. Tags darauf habe er sie nach dem Frühstück aufgefordert, stehen zu bleiben und ihr dann zwischen die Beine gefasst.Anwalt Dominic Kriegel stellte drei Anträge, die Richter Otmar Schmid erkennbar erzürnten. Bei der Vernehmung eines Kindes hatte Schmid den Angeklagten aus dem Saal bringen lassen. Dies sei rechtswidrig, da die Voraussetzungen für die Entfernung nicht vorgelegen hätten. Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs sei der bloße Wunsch eines Zeugen dafür nicht ausreichend, rügte der Verteidiger. Staatsanwalt Hans-Jürgen Schnappauf widersprach. Die junge Zeugin habe Angst gehabt. Weiterhin beanstandete Kriegel, dass ein Schöffe während des ersten Verhandlungstags in den Akten geblättert habe. Das dürfe dieser nicht, denn nach der Strafprozessordung habe er nur nach dem Verlauf der Verhandlung zu urteilen.Ein weiterer Antrag des Verteidigers war, ein Mädchen als Zeugin zu vernehmen, die während der ganzen Zeit am Gaisweiher mit dabei gewesen sein soll. Sie könne bezeugen, dass sein Mandant von der Badeinsel immer wieder selbst ins Wasser geschubst worden sei und insbesondere, dass er kein Mädchen auf den Schoß gezogen habe. Die Zeugin könne auch für den dritten Vorfall bezeugen, dass nichts Anstößiges passiert sei. Während der Verhandlung wurde die Öffentlichkeit zu weiten Teilen ausgeschlossen. Fortsetzung am Montag, 10 Uhr.