Vor dem Schwurgericht am Landgericht Weiden muss sich seit Dienstag ein 32-jähriger Neustädter wegen versuchten Totschlags verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seinem 72-jährigen Vater im April 2016 mit einem massiven Axtstiel mindestens vier wuchtige Schläge auf den Kopf verpasst zu haben. Der Rentner, ein Österreicher, lebt heute als Pflegefall in einer Einrichtung in seiner Heimat.

Der Angeklagte ist 14 Mal vorbestraft und seit vielen Jahren drogenabhängig. Mehrfach wurde er statt in den Vollzug auf Therapie geschickt. Drei Entzugsversuche scheiterten. Auch in diesem Verfahren spielen Drogen eine große Rolle. In einer Blutprobe fanden sich nach der Tat Spuren von Cannabis und Crystal. Der psychiatrische Gutachter wird zur Einweisung in eine Entzugsklinik raten. Er schließt auch eine verminderte Schuldfähigkeit nicht aus.Verteidiger Helmut von Kietzell verwies auf einen Leitsatz des Bundesgerichtshofes, in dem sich dieser mit der Gefährlichkeit von Methamphetamin beschäftigt. Nach inhalativem Konsum - also dem Rauchen, wie es auch der Angeklagte getan habe - könne es zu Wahnvorstellungen, Anzeichen paranoider Schizophrenie und Halluzinationen kommen. Schon Hitler habe Soldaten mit Pervitin in den Kampf geschickt, um sie zu Aggressionen aufzupeitschen.Ein wenig wackelt die Version der Tat im Drogenrausch. Richter Markus Fillinger wandte das "sehr zielgerichtete Nach-Tatverhalten" ein. So wies der 32-Jährige zunächst die hinzugeeilten Nachbarn des Zweifamilienhauses an, keine Polizei zu holen. Als die Streife kam, lag der Angeklagte plötzlich selbst mit einer Wunde im Treppenhaus. Der stark blutende Vater lag bewusstlos im Kelleraufgang.Erste Zeugen waren Ärzte und Rechtsmediziner, die bestätigten, dass die Kopfverletzungen lebensbedrohlich waren. Der 72-Jährige war mit einem offenen Schädel-Hirn-Trauma nach Bayreuth geflogen worden. Ein Spurensicherer sagte aus: Blutspritzer reichten bis zur Decke.