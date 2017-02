34-Jährige will Bekannten abschrecken

Erst wollte die 34-Jährige nichts von einem Schuss wissen. Doch schließlich gestand sie ein, dass sie am Sonntagabend eine Schreckschusspistole abgefeuert hatte. Eine Zeugin hatte die Polizei gegen 20 Uhr alarmiert: In einem Mehrfamilienhaus in der Mooslohe habe eine Frau auf einem Balkon herumgeschrien und dann eine Waffe abgefeuert.

Mehrere Streifen fuhren vor Ort. Sie machten die betreffende Wohnung ausfindig. Als die 34-Jährige öffnete, stritt sie zunächst alles ab. Doch die Beamten entdeckten Platzpatronen und die Beschreibung einer Schreckschusspistole in der Wohnung, weshalb die Frau schließlich gestand. Ein Bekannter habe mit ihr Kontakt aufnehmen wollen. Das wollte sie jedoch nicht. Deshalb habe sie in die Luft geschossen.Pistole und Munition wurden sichergestellt. Die 34-Jährige erwartet laut Polizeibericht nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.