Weiden/Wiesau. Das gibt es auch nicht alle Tage: Zwei Dolmetscherinnen für Gebärdensprache übersetzen am Montag am Landgericht Weiden. Die Angeklagte (42) ist hörgemindert und kann sich in Lautsprache nur schwer verständlich machen. Die Vorwürfe von Staatsanwältin Carina Spörl werden simultan per Handzeichen übersetzt. Die Angeklagte quittiert die Liste an Straftaten mit eifrigem Nicken: schwere Brandstiftung, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Bedrohung.

Frage nach Unterbringung

Weitere Verhandlungstage

Die Frau gibt alles zu, was sich im November 2016 innerhalb einer Woche zugetragen hat. Sie hat acht Autos auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Wiesau verkratzt. Der Schaden: fünfstellig. Vier Tage später legte sie Feuer in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Sie hatte einen Sessel angezündet und war bereits bewusstlos, als sie von Atemschutzträgern der Feuerwehr aus der verqualmten Wohnung gerettet wurde, Bei der anschließenden Behandlung im Klinikum Weiden bedrohte sie zwei Beschäftigte mit einem Messer, weil sie türmen wollte. Alles immer nur aus einem Grund: "Ich war sauer. Ich wollte meine Kinder sehen. 15 Jahre habe ich meine Kinder nicht gesehen. Das macht mich sauer." Die 42-Jährige hat mehrere Kinder, die nicht bei ihr aufwachsen.Ein Teufelskreis: Je mehr sie gegen die Psychiatrie rebelliert, umso mehr führt der Weg dorthin. Im Gerichtsverfahren vor der 1. großen Strafkammer unter Vorsitz von Landgerichtspräsident Walter Leupold steht die Unterbringung nach Paragraph 63 im Raum. Aktuell befindet sich die 42-Jährige auf Basis eines vorläufigen Unterbringungsbeschlusses in der forensischen Abteilung einer Frauen-Psychiatrie im Landkreis München.Und sie würde nichts lieber als raus, das macht sie vor Gericht mit lebhaften Gesten deutlich. "Ich bin die einzige Gehörlose unter Hörenden. Alle reden und ich verstehe nichts. Alles ist zugesperrt", übersetzt die Gebärdendolmetscherin.Was seit ihrer Einweisung dort alles passiert ist, wird der 42-Jährigen kaum zur Freiheit verhelfen. Eine Psychiaterin berichtet von Angriffen auf das Personal: "Angesprungen, geschlagen, Essen nachgeworfen." Die Patientin durchlebe "Suizid-Ideen": Sie habe versucht, sich zu strangulieren und von Möbeln hinabzustürzen. Mit Zigarettenstummeln, die sie im Hof aufsammelte, sei es ihr gelungen, ein Brandloch in die Bettdecke zu brennen. Konsequenz war die Schließung ihrer Zimmertür, inzwischen darf sie stundenweise "auf Station".Die 42-Jährige leidet in der Anstalt unter Kommunikationsproblemen, gibt ihre Anwältin Dagmar Ciccotti zu Bedenken. Keiner kann Gebärdensprache. Nur in Erlangen gibt es ein psychiatrisches Krankenhaus mit Gehörlosenstation, aber ohne geschlossene Abteilung. Eine solche "geschützte" Unterbringung hält die Psychiaterin aber für notwendig, weil sonst wieder mit fremd- und selbstgefährdendem Verhalten zu rechnen sei. Die 42-Jährige hat schon früher in Kliniken gezündelt. Zuletzt griff sie Betreuer in einer sozialtherapeutischen Wohngruppe an. Krankheitseinsicht bestehe nicht, meint Landgerichtsarzt Dr. Bruno Rieder: "Ich habe nicht den Eindruck, dass sie begreift, dass sie eine Störung hat."Das Gericht hört am Montag etliche Geschädigte. Die Dolmetscherinnen wechseln sich in ihrer Arbeit ab. Für eine allein wäre ein mehrstündiger Verhandlungstag zu anstrengend - weitere zwei Tage sind angesetzt.