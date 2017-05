Der Vorwurf ist ungeheuerlich und kann weite Kreise ziehen: Eine 44-Jährige aus dem Landkreis Neustadt/WN steht ab Mittwoch, 17. Mai, vor der 1. großen Strafkammer am Landgericht Weiden. Sie soll fast 110 000 Euro an Spenden gesammelt haben, die in ihr Privatvermögen flossen.

Angeklagt sind 1600 Fälle des Betrugs in den Jahren 2014 bis 2016. Die Anklage umfasst drei Komplexe: Zunächst soll die Frau bei 930 Spendern rund 68 000 Euro für sogenannte "Trostbären" beschafft haben. Per Kalt-Akquise bat sie Gewerbetreibende am Telefon um 15 Euro pro Kuscheltier, die an Krankenhäuser und Rettungsdienste gegeben würden. Die Angeklagte war dazu von einer Serviceagentur im Landkreis Amberg-Sulzbach beauftragt, soll der Agentur aber laut Staatsanwaltschaft diese Gelder vorenthalten haben.Weitere 37 000 Euro in 655 Fällen soll sie für eine eigene Aktion für bedürftige Kinder in Weiden und im Landkreis Neustadt/WN gesammelt haben. Die Spender vertrauten ihr, vielleicht auch deshalb, weil die Angeklagte 2010 und 2011 tatsächlich mindestens zwei Mal öffentlichkeitswirksam Spenden an Hilfseinrichtungen der Region überreichte - dokumentiert durch Zeitungsberichte.Besonders kritisch: Laut Staatsanwaltschaft warb sie dabei mit caritativen Einrichtungen in Stadt und Landkreis, mit denen sie zusammenarbeite. Alles Organisationen, die einen guten Namen zu verlieren haben. Landgerichtssprecher Markus Fillinger wollte deren Namen außen vor lassen. Sie sind - sollten die Vorwürfe zu treffen - doppelt geschädigt. Denn: Die möglicherweise geneppten Spender werden kein zweites Mal für sie Geld ausgeben.In 48 Fällen sollte schließlich ein Frauenhaus im Fränkischen unterstützt werden. Auch dieses Sponsoring hat nach Ergebnis der Ermittlungen nicht stattgefunden, vielmehr sei auch diese Summe - 3500 Euro - privat eingestrichen worden. Gesamtschaden damit: 108 000 Euro. Die 44-Jährige wird von Anwalt Dominic Kriegel vertreten. Prozessauftakt ist am Mittwoch, 9 Uhr. Vier Verhandlungstage sind angesetzt.