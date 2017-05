Muglhof. Bereits die 48. Löschgruppe trat in Muglhof zur Leistungsprüfung an. Die sechs Frauen und drei Männer zeigten vor den Schiedsrichtern, was sie können. Bewertet wurden die Feuerwehrleute von Peter Stahl, Vorsitzender der Weidener Wehr, Stadtbrandinspektor Ludwig Grasser und Oberlöschmeisterin Eva Kraus.

Neben theoretischen Fragen bewiesen sie ihr Praxiswissen - Knoten und Stiche, der Aufbau einer Löschleitung und das Kuppeln der Saugleitung. Kommandant Martin Graf und sein Stellvertreter Markus Ermer bereiteten die Prüflinge auf den Tag vor. Als Gruppenführerin fungierte die Vorsitzende Sieglinde Fleischmann.Sie erreichte mit Marietta Bäumler die Stufe 5. Die weiteren Ausgezeichneten: Stufe 3: Petra Bäumler und Miriam Lederer. Stufe 2: Andrea Bäumler, Vanessa Tretter und Markus Balk. Stufe 1: Thomas Balk und Thomas Fleischmann. Ehrenvorsitzender Rudi Kreis gratulierte zur erfolgreichen Prüfung.