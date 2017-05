60 Jahre nach Einschulung Klassentreffen in der Hammerwegschule

(rdo) Andere Zeiten: Als die Klassenkameraden 1957 in der Hammerwegschule eingeschult wurden, galt der Lehrer noch als Respektsperson. Wobei die Mittel, sich Respekt zu verschaffen, teils rabiat waren: Es war normale, wenn ein Schüler einmal eine Ohrfeige bekam. Daran erinnerte sich der Einschulungsjahrgang 1957 wieder, als er nun, 60 Jahre danach, wieder am Hammerweg zusammenkam.

Seit fünf Jahren gibt es diese Treffen unter der Regie von Armin Eckert einmal jährlich. Die meisten Teilnehmer kamen aus Weiden und der Region. Einst zählte die reine Knabenklasse 35 Schüler. Sechs von ihnen sind inzwischen verstorben. Rektorin Gisela Sparrer empfing die Ehemaligen und erklärte die neueren Entwicklungen in ihrem Haus. Die Schule habe ein Ganztagsangebot geschaffen, um der Nachfrage nachzukommen, ohne dem Hort in St. Konrad eine Konkurrenz zu sein, der nur 25 Kinder aufnehmen könne. Auch eine Schulsozialarbeiterin gebe es, sie entschärfe Konflikte, außerdem habe sie ein offenes Ohr für Probleme der Schüler.Derzeit werden 151 Grundschüler in sieben Klassen unterrichtet. Mit einer Schulführung d und einer Einkehr im Schützenhaus klang das Klassentreffen aus.