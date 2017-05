Sie stecken noch mitten in der Grundausbildung. Und erleben bereits einen der ersten Höhepunkte ihrer jungen militärischen Karriere. 78 Rekruten legen ihr Feierliches Gelöbnis ab. Und ihre Vorgesetzten bestätigen ihre Aufnahme in die Bundeswehr.

Hand an der Fahne

Gute Entscheidung

Panzergrenadiere gelten als wetterfest. Und sie wissen sich auch gegen andere Störfaktoren zu wappnen. So droht am Donnerstag der Stau auf der Autobahn die rechtzeitige Ankunft des Musikkorps aus Veitshöchheim zu verhindern. Nach dem Motto "Bereit sein ist alles", begleitet Musik vom Band die Stellprobe. Doch die 130 Soldaten und die knapp 400 Gäste am Oberen Markt haben Glück: Die Musiker kommen rechtzeitig. Und auch das Wetter hält. Erst nach dem Deutschlandlied beginnt es zu schütten.Erstmals seit vielen Jahren lädt die Bundeswehr zu einem Feierlichen Gelöbnis auf den Oberen Markt. Es sind die Rekruten der Ausbildungs- unterstützungskompanie 122, die das Panzergrenadierbataillon 122 (Oberviechtach) seit 2015 in der Ostmarkkaserne ausgelagert hat, die geloben, "der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen". Laut und kräftig hallen die Worte, teils mit großer Inbrunst gerufen, über den Platz. Zwei Rotten mit je drei Rekruten legen dabei - stellvertretend für die Kameraden, ihre Hand auf die Fahne.Kurz und knapp begrüßt Oberstleutnant Christian Kiesel, der als Kommandeur des Artilleriebataillons 131 auch als Standortältester in Weiden wirkt, die Soldaten, die Ehrengäste und Bürger. Bevor die großen Ansprachen folgen, gibt Panzergrenadier Sebastian Hempfer einen Einblick in das "neue, ungewohnte, fordernde und erfüllende Soldatenleben". Beeindruckt ist er vor allem von der Kameradschaft, die er erfahre. "Diese Kameradschaft sprengt alle Grenzen. Man ist im zivilen Leben auf vieles stolz. Aber glauben sie mir, nichts erfüllt einen stärker mit Stolz, als mit seinem Zug angekommen zu sein, keinen zurückgelassen zu haben und - mit viel Glück - noch ein Lob der Ausbilder zu bekommen."OB Kurt Seggewiß dankt den Rekruten, dass sie sich "aus eigenem Antrieb", "feierlich, öffentlich und gemeinsam" dazu bekennen, dem Heimatland einen besonderen, einen ehrenvollen Dienst zu erweisen. "Wir alle zollen ihnen Respekt und Anerkennung für diese Entscheidung - und für die daraus erwachsenden Pflichten, denen sie im Dienst für unsere Gesellschaft nachkommen."Der Oberbürgermeister betont, die Bundeswehr trage durch ihr Engagement maßgeblich dazu bei, dass die Bürger in Sicherheit und Freiheit leben können. Die Soldaten, die eine "wichtige, richtige und gute Entscheidung" getroffen hätten, müssten in den Auslandseinsätzen in Gefechten und unübersichtlichen Kampfhandlungen bestehen und im äußersten Fall ihr Leben einsetzen.Mit ihrem Dienst bei der Bundeswehr legten die Soldaten ein klares Bekenntnis zu dem im Grundgesetz verankerten Grundsatz der wehrhaften Demokratie ab, erklärt Oberstleutnant Lars Obst, stellvertretender Kommandeur des Panzergrenadierbataillons 122, das mit starken Kräften in Litauen im Einsatz ist. Das öffentliche Ablegen des Feierlichen Gelöbnisses sei ein wichtiger Schritt im Leben als Soldat. "Ich danke ihnen hierfür und heiße sie damit willkommen in der Gemeinschaft der Soldaten unserer Bundeswehr."Mit einem Blumenstrauß ehrte der Oberstleutnant die Familie von Artem Rudolf, die zur Feierstunde aus dem 630 Kilometer entfernten Wesel nach Weiden angereist war.