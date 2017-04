Lange nichts mehr gehört. Und zwar schon seit November 2015, als der Bauausschuss beschloss, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Bürgerbräu-Areal einzuleiten und im "beschleunigten Verfahren." Nun sind einige Eckpunkte klar.

Sensibel überarbeiten

Investor nicht verschrecken

Vorsichtiger Umgang

84 Wohnungen, vor allem für Senioren, sollen auf dem fast 10 000 Quadratmeter großen und schon seit Jahrzehnten abgeräumten Gebiet zwischen Hoch- und Bahnhofstraße (in zweiter Reihe hinter der Schabnerstraße) entstehen. "Das ist der Jahresbedarf an neuen Wohnungen in Weiden", bemerkte Stefan Rank (Bürgerliste) in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses.Mit Stadtplaner Friedrich Zeiß, Thomas Papp vom Stadtplanungsamt und Bürgermeister Jens Meyer, der die Sitzung leitete, waren sich die Stadträte einig, dass die vorliegende Planung zwar die Grundlage bildet, aber noch der sensiblen Überarbeitung bedarf. So gruppieren sich die Wohnungen locker in sechs Gebäuden. Ungelöst ist die Stellplatzfrage. Der Vorschlag der La Vita Wohnungsbau GmbH aus Wackersdorf, auf Tiefgaragen zu verzichten, konnte nicht begeistern.Es würden Garagen-Höfe entstehen, die Blechkarossen blieben sichtbar, beeinträchtigen die Wohnqualität, minderten die Grünanteile und führten zu Lärmbelästigung. Dabei hatte der Investor mit 135 sogar weniger Parkplätze als die nach der Stellplatzsatzung geforderten 145 eingeplant. Seine Begründung: Gerade im Haushalt von Senioren sei meist nur ein Fahrzeug vorhanden. Allerdings rangen sich die Stadträte dazu durch, auf den Vorgaben der Stellplatzsatzung zu bestehen.Als eine der bekanntesten großen Brachflächen in der Stadt wertete Hildegard Ziegler (SPD) das Bürgerbräu-Gelände in der Nähe des Bahnhofes. Umso begrüßenswerter sei es, dass sich ein Investor gefunden habe, den niemand durch großartige Umplanungen verschrecken wolle. Da jedoch gerade die Front in der Bahnhofstraße "ortsbildprägend" sei, müssten hier noch die Fassaden überarbeitet werden. "Leute, packt das nochmal an. Da ist noch Platz für Verbesserungen nach oben." Sie bedauere, dass der Investor auf eine Tiefgarage verzichten wolle. Es wäre eine großartige Aufwertung des Baugebietes, wenn die Fahrzeuge unter der Erde verschwinden würden. Derzeit wären einige eingezeichnete Stellplätze nicht einmal anfahrbar. "Darüber muss man reden dürfen." Diese Ansicht teilte auch Stefan Rank, der eine "sehr gut gemeinte Ehrenrunde" empfahl, "um das alles in eine gefälligere Form zu gießen".Städtebaulich gebe es für den Entwurf noch nicht den ersten Preis, pflichtete Veit Wagner (Grüne) bei. Alois Lukas (CSU) rieb sich an der fehlenden Tiefgarage ebenso wie an der Fassadengestaltung in der Bahnhofstraße, die zwar auf die dominante Blutbuche Rücksicht nehme, ansonsten aber nicht dem Anspruch gerecht werde, den man in der Bahnhofstraße stellen müsse. "Vielleicht käme mit einer Tiefgarage noch eine anständige Grünfläche raus."Einen anderen Weg wollte Alois Schinabeck (SPD) gehen. Er fand die Begründung für die reduzierte Anzahl von Stellplätzen durchaus nachvollziehbar. Die Stellplatzsatzung sei kein Dogma. "Hier würde ich Ausnahmen einsehen. Ich wäre froh, wenn das alles so kommen würde."Einen "vorsichtigen Umgang" mit dem Investor forderte auch Karl-Heinz Schell (SPD). "Wir wollen bestimmt nicht, dass er abspringt. Mir kommt es vor, als wenn der Bauausschuss hier was verhindern will." Die Vorschläge etwa zu den Fassaden müssten "verhandelbar" sein. Die Vorgaben der Stellplatzsatzung sollten aber bindend bleiben, unterstrich Schell. Deshalb seien Gespräche der Bauverwaltung mit dem Investor nötig. Stadtplaner Friedrich Zeiß teilte die Ansicht der Stadträte."Die Stadt will natürlich nichts verhindern. Im Gegenteil. Wir werden die eine oder andere Kröte schlucken", betonte Bürgermeister Jens Meyer. Auf seinen Vorschlag hin erfolgte kein Beschluss. Vielmehr erhielt die Verwaltung den Auftrag, mit den Planern des Investors die Stellplatzfrage zu lösen sowie die Fassadengestaltungen zu verbessern.