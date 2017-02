Ein folgenschweres Malheur unterlief einem 87-jährigen Autofahrer in der Bahnhofstraße. Laut Polizeibericht hatte der Senior am Donnerstag gegen 18.05 Uhr die Bahnhofstraße stadtauswärts befahren und wollte nach links in die Schönwerthstraße abbiegen. Da sich der Verkehr staute, übersah er eine 39-Jährige, die mit ihrem Wagen auf der Rechtsabbiegespur an den wartenden Fahrzeugen in Richtung Stadtmitte vorbeizog. Beim Zusammenstoß erlitt die Frau leichte Verletzungen, die ambulant im Klinikum Weiden behandelt wurden. Der 87-Jährige blieb unverletzt. Auf 5500 beläuft sich der Schaden.