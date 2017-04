Runter vom Gas. Ab Montag (10. April) müssen die Autofahrer zwischen Weiden-Frauenricht und Luhe-Wildenau mit Behinderungen auf der A 93 rechnen. Wobei Fahrern aus dem Süden weiter zwei Spuren zur Verfügung stehen werden. Was einen guten Grund hat.

Bahn frei Richtung Norden Durchschnittlich 30 000 Fahrzeuge pro Tag passieren die A 93 im Bereich Weiden in beiden Richtungen, darunter rund 4000 Lastwagen. Für Gefährte aller Art wird es bald enger. An den zwei Sanierungsabschnitten muss sich der Verkehr aus beiden Richtungen demnächst eine Fahrbahn teilen. Allerdings gibt es dabei ein Ungleichgewicht: Während der gesamten Sanierung läuft der Verkehr in Richtung Hof zweispurig, in der Gegenrichtung nur einspurig.



Unfair? Nein, sondern sinnvoll, erläutert Hagen Wirkner von der Autobahndirektion Nordbayern. Im Zuständigkeitsbereich der Direktion sei das bei Baustellen auf der A 93 üblich. Der Grund: Die Nord-Süd-Verbindung werde stark von Pendlern genutzt. Darunter sind viele, die im wirtschaftlich starken Süden Bayerns arbeiten und dort werktags auch wohnen - die aber aus dem Norden oder auch aus anderen Bundesländern stammen. Deren Reiseströme verteilen sich unterschiedlich. Laut Wirkner ballt sich der Verkehr Richtung Norden besonders am Donnerstagabend und noch mehr am Freitagnachmittag. Der Anreiseverkehr nach Süden verteilt sich dagegen über den ganzen Sonntag und Montag hinweg. Die Erfahrung zeige deshalb: Zwei freie Spuren Richtung Norden bedeuten weniger Staus an Baustellen. (fku)

Am Anfang wird geschottert. Damit verstärken Arbeiter die Bankette entlang der Fahrbahn der A 93 in Richtung Hof. Der Grund: Wenn später der komplette Verkehr über eine Fahrbahn geleitet wird, kann es schon mal vorkommen, dass gerade Lastwagen wegen der Enge nach rechts aufs Bankett abkommen. Der Schotter soll helfen, damit sie im Notfall noch immer relativ festen Untergrund befahren.Mit dem Schottern beginnen ab heute auch im Abschnitt zwischen Frauenricht und Luhe die Vorarbeiten für die umfassende Sanierung der Autobahn. Voraussichtlich ab Freitag, 21. April, soll dann der gesamte Verkehr über die "Richtungsfahrbahn Hof" fließen. Danach können die eigentlichen Arbeiten beginnen. Wie berichtet, werkelt die Autobahndirektion Nordbayern nicht nur an diesem Abschnitt, sondern auch im Norden, zwischen Windischeschenbach und Falkenberg. Dort haben die Vorbereitungen bereits vergangene Woche begonnen, ebenfalls mit der Verstärkung des Banketts Richtung Hof. Hier wird der Verkehr wohl ab Mittwoch, 26. April, vollständig über die Fahrbahn Hof fließen, erläutert Hagen Wirkner, Sachgebietsleiter bei der Autobahndirektion, Dienststelle Bayreuth.Voraussichtlich Mitte Juni wird es dann einen Wechsel geben: Ab da soll der komplette Verkehr auf die Fahrbahn Richtung Regensburg umgeleitet werden. An beiden Abschnitten lässt die Direktion Fahrbahnen und acht Brückenbauwerke sanieren. Veranschlagt sind für die Maßnahmen Kosten von rund 12,7 Millionen Euro. Läuft alles nach Plan, werden die Arbeiten im August beendet sein.