Wer beim Roten Kreuz gearbeitet hat, fällt beim Renteneintritt nicht in eine Ruhestandsloch. Bei der Abschieds- und Jubilarfeier wurde dies jetzt deutlich.

Gerd Kincl geehrt

(sbü) Hauptamtliche Mitarbeiter des Roten Kreuzes brauchen sich vor dem Ruhestand nicht zu fürchten. Die Gefahr in das berühmt-berüchtigte Ruhestandsloch zu fallen ist gering. Als ehrenamtliche Mitarbeiter können sich weiterhin in ihrer vertrauten Umgebung betätigen. Kreisgeschäftsführer Direktor Franz Rath sprach deshalb in der Abschieds- und Jubiläumsfeier des Kreisverbands Weiden des Bayrischen Roten Kreuz vom "Eintritt in den Unruhestand beim Roten Kreuz".Auch Rettungsdienstleiter Peter Lischka freute sich und sagte: "Ich bin gar nicht so traurig, denn ich habe zusätzliche Ehrenämtler gewonnen". Die Aussichten auf weitere Zusammenarbeit ließ deshalb bei der Feierstunde des Rot-Kreuz-Kreisverbands eine Abschiedsstimmung erst gar nicht aufkommen. Nach teilweise über 40-jähriger Tätigkeit wurden drei hauptamtliche Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet.Kreisgeschäftsführer Rath würdigte in seiner Laudatio ihren beruflichen Werdegang und ihre Verdienste für das Rote Kreuz. Erster in der Reihe der ausscheidenden hauptamtlichen Mitarbeiter war Gerd Kincl, Rettungsassistent und ehemaliger Personalratsvorsitzenden. Dieser sei allen so sehr bekannt, sagte Rath, dass man gar nicht anfangen brauche, über dessen Verdienste zu sprechen. Trotzdem hob der Kreisgeschäftsführer dann ganz besonders seine Funktionen als Einsatzleiter, Bereitschaftsleiter und Ausbilder hervor.Verabschiedet wurde auch Anni Priebe. Rath bezeichnete sie "als Rot-Kreuzlerin durch und durch". Frau Priebe war erste Pflegekraft in Neustadt am Kulm und hat diese Station aufgebaut. Ehrenamtlich engagierte sie sich unter anderem als Leiterin der sozialen Dienste, in der Seniorengymnastik und im "Kaffee Zeitlos" in Neustadt am Kulm. Dritte "Neuruheständlerin" war Lina Schuller-Wüst, Schwester in der Ambulanten Hauskrankenpflege Vohenstrauß. Sie hat diese Station mit aufgebaut. Auch ihre zahlreiche ehrenamtliche Funktionen zählte Rath mit auf. Auch sechs 25-jährige Arbeitsjubilare wurden in der Feierstunde geehrt. Urkunden und Geschenke erhielten die Rettungsassistenten Manfred Bäumler, Siegfried Feuerer, Frank Fleischer, Klaus-Dieter Langner sowie der stellvertretende Rettungsdienstleiter Andreas Scheuner und der Notfallsanitäter Ewald Deinl. Dem Lob des Kreisgeschäftsführers schlossen sich Personalratsvorsitzender Bertram Kincl und Pflegedienstleiterin Tina Hösl an.