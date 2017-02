Es ist ein nicht alltägliches Projekt, das die Friseur-Abschlussklasse KFR12a an der Europaberufsschule organisiert. Behinderte aus dem HPZ dürfen auf den Frisierplätzen Platz nehmen und werden top gestylt.

Sogar Extensions

(sbü) Im vierten Stockwerk der Europaberufsschule wird normalerweise konzentriert und ruhig gearbeitet. Dort sind die Friseurklassen untergebracht. Ausnahmsweise bestimmte jetzt einmal emsiges Treiben das Geschehen im obersten Stockwerk. Eine der Friseurklassen, die KFR12a, hatte 35 Behinderte aus dem HPZ eingeladen. Gekommen sind alle, schließlich sollten sie neue moderne Frisuren bekommen.Ein Kleinbus nach dem andern kam aus Irchenrieth und traf vor der Schule ein. Mit dabei auch viele Betreuer. Selina Braun und Hannah Bauer, Auszubildende im dritten Jahr, hatten das Ereignis organisiert. Klassenlehrerin Rosemarie Winklmann ließ ihren Schülerinnen weitgehend Freiheit. "Wir wollten am Projekttag uns ganz besonders für Behinderte engagieren", sagte Selina Braun. Weil nur zehn Frisierplätze zur Verfügung standen, gab es für die Wartenden im Aufenthaltsraum Getränke, Kaffee und Kuchen.Doch insgesamt stand genügend Zeit zur Verfügung, denn der Projekttag dauerte von 9 bis 15 Uhr. "Schneiden, Frisieren, Schminken und Extension, das ist Haarverlängerung, soll gemacht werden", erklärte Hannah Bauer. Bei den Herren sei derzeit "Old School", ein strenger Schnitt, modern. Für Frauen sind kompakte Schnitte, Pastelltöne, Blond und "aschiger Ton" besonders aktuell. Dass die Besucher sich die ebenfalls aktuellen Flechtfrisuren anlegen lassen, war allerdings nicht zu beobachten.Für den Projekttag gab es aus vielen Bereichen der Schule und auch von außerhalb kräftige Unterstützung. Die Lehrerschaft spendierte Kaffee und Kuchen. Schüler der Integrationsklassen halfen bei der Bewirtung der Gäste. Hauptsponsor war der Rockmusikclub "Salute" aus Rothenstadt unter Leitung von Thomas Bauer. Am gesamten Projekttag wurden auch Geldspenden für das HPZ gesammelt. Dankbar waren die Organisatorinnen auch, dass alle Lehrer ihre Unterrichtsstunden zugunsten der Veranstaltung ausfallen ließen. Und weil alles so reibungslos verlief, gab es von Klassenlehrerin Winkelmann ein großes Lob.