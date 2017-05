Ämterwechsel in der evangelischen Kirchengemeinde Rothenstadt

Rothenstadt. (rdo) Nach über zehnjähriger, segenreicher Tätigkeit verabschiedete die evangelische Kirchengemeinde in Rothenstadt am vergangenen Samstag ihren Posaunenchorleiter Fritz Wieder im Abendgottesdienst in der Bartholomäus-Kirche. Gesundheitliche Gründe waren ausschlaggebend dafür, dass Fritz Wieder sein Amt niedergelegt hatte. Ein Nachfolger wird noch gesucht. Kommissarisch übernahm Reinhold Spitzkopf die Leitung.

Die Verabschiedung von Kirchenvorstandsmitglied Roswitha Wieder erfolgte nach fünf Jahren Tätigkeit. Als Nachrückerin neu eingeführt in das Amt wurde Claudia Stark. Pfarrer Hans-Peter Paukstadt-Künkler dankte den Ausgeschiedenen für ihre zuverlässige Arbeit und freute sich über die Nachfolger, die sich in der Kirchengemeinde zukünftig einbringen werden.Den Gottesdienst gestaltete der Posaunenchor musikalisch mit. Im Anschluss waren die Beteiligten noch zu einem Stehempfang vor der Kirche eingeladen.