Eine junge Frau wird schwanger, bricht ihre Ausbildung ab. Sie bleibt zu Hause, bis das Kind erwachsen ist. Jetzt ist sie Ende 30 und hat wieder Zeit, Geld zu verdienen. Doch wo soll sie in ihrem Alter ohne Ausbildung arbeiten?

Direkt vor Ort

Die Vorträge Erzieherin und Kinderpflegerin , Mittwoch, 22. Februar, 9 Uhr, Kindergarten Arche Noah, Julius-Meister-Weg 6a, Altenstadt/WN: Die Kindergartenleitung stellt Ausbildungsberufe und Beschäftigungsmöglichkeiten in einer Kita vor.



Arbeiten im Altenheim , Mittwoch, 15. März, 9 Uhr, BRK Seniorenzentrum Haus Mühlbühl, Mühlbühlstr. 7, Tirschenreuth: Das BRK Tirschenreuth informiert über Beschäftigungsmöglichkeiten im Altenheim.



Telefonserviceberater/in , Dienstag, 25. April, 9 Uhr, Agentur für Arbeit Weiden, Weigelstr. 24, Weiden: Die Arbeitsagentur informiert über Arbeit, Anforderungen und Schulungen im Bereich der Call- und Servicecenter.



Berufe im Krankenhaus , Dienstag, 16. Mai, 9 Uhr, Klinikum Weiden, Söllnerstr. 16, Weiden: Vorstellung verschiedenerer Berufsfelder in der Kliniken Nordoberpfalz AG.



Arbeit in einer Bäckerei , Mittwoch, 21. Juni, 9 Uhr, Backhaus Kutzer KG, Fockenfelder Weg 1, Konnersreuth: Die Großbäckerei gibt Einblicke in unterschiedlicher Berufe und in die Produktion.



Tätigkeit im Logistik- und Lagerbereich , Donnerstag, 5. Oktober, 9 Uhr, Deutsche Post AG, Versandzentrum, Franz-Zebisch-Str. 15, Weiden: Der Betrieb erklärt Aufgaben und Tätigkeiten im Logistikbereich und zeigt diverse Kommissionierungsanlagen.



Anmeldungen unter Telefonnummer 0800/4555500. (pkhi)

Bei der Antwort auf diese Frage hilft die Agentur für Arbeit mit dem Programm "Berufe vor Ort". "Wir haben es für Männer und Frauen entwickelt, die nach einer längeren Pause wieder in die Arbeitswelt zurück wollen", erklärt Agenturchef Thomas Würdinger.Zu diesem Zweck werden von Februar bis Oktober sechs verschiedene Berufsfelder direkt in Betrieben und Einrichtungen vorgestellt: zum Beispiel die Arbeit im Kindergarten, in einem Callcenter oder im Logistikbereich. Teilnehmer bekommen alle Informationen über Aufgaben, Anforderungen, Beschäftigungsmodelle und die benötigten Qualifikationen. "Uns ist dabei wichtig, die komplette Region abzudecken. So haben wir nicht nur Betriebe aus Weiden im Programm", berichtet Oliver Schuller vom Jobcenter in Tirschenreuth. "Außerdem haben manche Unternehmen wie die Bäckerei Kutzer mehrere Geschäftsstellen an verschiedenen Orten."Dadurch seien Frauen und Männer aus verschiedenen Wohnorten angesprochen, sie bekämen Arbeitsplätze in der Nähe vorgestellt. Das Besondere bei der Veranstaltungsreihe sei auch die Chance, die möglichen Arbeitsplätze vor Ort kennenzulernen und mit Arbeitgebern in Kontakt zu kommen."Manche scheuen sich davor, auf potenzielle Arbeitgeber zuzugehen oder haben Vorbehalte gegenüber bestimmten Berufen. Beides wollen wir mit unserer Aktion abbauen", sagt die Beauftragte für Chancengleichheit bei der Agentur, Margot Salfetter. Immerhin seien die Chancen groß: Viele Arbeitgeber suchten händeringend nach Fachkräften und freuten sich über Interessenten."Wer im Zuge des Programms einen Beruf findet, in dem er sich vorstellen kann zu arbeiten, kann sich um ein Praktikum bewerben und wird von der Arbeitsagentur mit Beratungen und Umschulungen unterstützt. Wir bieten viele Möglichkeiten, sich beruflich in eine neue Richtung zu orientieren", meint Monika Reichel vom Jobcenter in Weiden. Die sechs Berufe der Aktion seinen zwar hauptsächlich im sozialen Bereich angesiedelt, da sich das Programm vor allem an Frauen richte. Aber es gebe auch Umschulungen im technischen Feld.Gemeinsam hätten alle eine große Zahl an offenen Stellen und gute Zukunftsperspektiven. "Wichtig ist nur, dass die Frauen und Männer sich in ihrer Berufswahl sicher sind", sagt die Salfetter. Immerhin sei eine Umschulung oder Ausbildung mit einigem Aufwand verbunden, und in dem Beruf müsse dann ja auch mehrere Jahre gearbeitet werden.