Der 46-Jährige war offenbar heiß auf Sex, und das obwohl am Sonntagnachmittag ein ziemlich kalter Wind durch die Stadt pfiff. Gegen 13.30 Uhr hielt der Weidener eine 87-Jährige im Max-Reger-Park an den Schultern fest. Doch deren 63-jährige Tochter ging laut Polizeibericht schützend dazwischen.

Erst schubste er die Tochter weg, dann hielt er plötzlich die 63-Jährige fest. Dabei machte er ihr nicht nur eindeutige sexuelle Angebote. Der Mann öffnete sogar seine Hose. Mehrere Passanten bemerkten den Vorfall und schritten tatkräftig ein. Sie hinderten den 46-Jährigen daran, fortzufahren und hielten ihn fest bis die Polizei eintraf.Als die Beamten an den Tatort kamen, wurde der 46-Jährige erneut aggressiv. Er wehrte sich mit Schlägen und Fußtritten gegen die geplante Festnahme, was für zwei Polizisten nicht ohne Folgen blieb. Sie erlitten leichte Verletzungen. Um den Weidener festzunehmen, mussten die Beamten schließlich unmittelbaren Zwang anwenden. Doch selbst das ging nicht ganz ohne ab: der 46-Jährige deckte die Beamten währenddessen mit Beleidigungen ein.Als die Polizisten ihn endlich unter Kontrolle hatten, chauffierten sie ihn in die Inspektion. Dort sollte er eine Haftzelle beziehen, was der Weidener wiederum nicht ohne Widerstand hinnahm. Für die Polizisten lag der Verdacht nahe, dass der renitente Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sie veranlassten deshalb eine Blutentnahme.Doch die Polizeiinspektion blieb für den 46-Jährigen am Sonntag nicht das letzte Domizil: "Da er sich anscheinend in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik verlegt", berichtet Pressesprecher Thomas Fritsch.