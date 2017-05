Einen tiefen Einblick in das kontroverse Thema "Kastration beim Hund" lieferte der Hundeexperte Alexander Probst. Organisiert hatte die sehr gut besuchte Veranstaltung Sandra Malissek von der Buchhandlung "Stangl & Taubald". Sie ist selbst eine erfahrene Hundehalterin.

Zunächst beleuchtete Alexander Probst, der seit 20 Jahren eine Hundeschule betreibt, die Gesetzeslage. Nach dem Tierschutzgesetz gebe es enge Grenzen, die eine derartige Amputation rechtfertigen, berichtete er. Nach seiner Ansicht sei damit eine gesundheitliche Gefährdung des Hundes, wie beispielsweise eine Krebserkrankung, gemeint.Die meist zur Verhaltensänderung durchgeführte Kastration bezeichnete Probst als rechtswidrig. Anhand zahlreicher Beispiele und Studien zeigte er die Nachteile des schwerwiegenden medizinischen Eingriffs auf. Neben dem erhöhten Krebsrisiko würden oftmals Fettleibigkeit, Schilddrüsenfehlfunktion und Harninkontinenz auftreten.Auch negative Veränderungen im Bandapparat sowie das sogenannte Kastratenfell zählten zu den häufigsten Nebenwirkungen bei einer Entfernung der Geschlechtsorgane beim Hund. Probst riet zur sorgfältigen Abwägung aller Faktoren und zur Einhaltung der Gesetzeslage. Eine gewünschte Verhaltensänderung sei am besten durch eine konsequente Hundeerziehung zu erreichen. Kastration löse diese Probleme nicht, da der Hormonhaushalt in dieser Hinsicht eher kontraproduktiv beeinflusst werde. Gerade die Ursache für Aggressionsverhalten, bei dem oft zur Amputation geraten werde, sei sehr oft in der falschen Hundeerziehung zu suchen.In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass der Respekt vor dem Geschöpf dem Hundehalter eine große Verantwortung auferlegt.