Doch alles der Reihe nach: Am Vormittag fuhr das Paar mit einem schwarzen Mercedes-Oldtimer vor das Alte Rathaus. Drinnen wartete Standesbeamtin Gabriele Fraunholz . Draußen bildeten die Pferdefreunde der 28-jährigen Braut aus Würzelbrunn bei Floß ein Rosenspalier. Durch das schritten Alexandra und Florian Dambeck dann auch nach Trauung Nummer eins. Bei "Hänsel & Gretel" schräg gegenüber prostete sich die Hochzeitsgesellschaft zu. Mit von der Partie waren hier auch Freunde des Round-Table-Clubs, wo der 34-jährige Bräutigam Mitglied ist. Danach ging es nach Tännesberg.Dort wartete Pfarrer Wilhelm Bauer in der katholischen Michaelskirche auf das Paar und ihr zweites Ja, ihr Ja vor Gott, zueinander. Einen festlichen Rahmen bei der Messe schufen Christian Dorner an der Orgel und Sopranistin Gertrud Werner . Für eine besondere Note bei der anschließenden Feier in der Ledererscheune sorgte die Schwester des Bräutigams: Steffi Dambeck . Sie spielte mit ihrer Band aus Halle auf. Später unterhielt ein DJ die 110 Gäste bis spät in die Nacht. Die große Hochzeitsreise hat das Paar übrigens aufs Frühjahr vertagt, weil es noch viel im neuen Heim zu tun gibt. Die beiden haben ein Haus in Theisseil gekauft. Bevor die Dambecks hier aber wieder Hand anlegen, gönnen sie eine Auszeit im Zillertal.