Den Bauern läuft die Zeit davon. Am Freitag erwarten Experten den Wetterumschwung. Deshalb brachten sie am Mittwoch vielerorts die Maishäcksler auf Hochtouren. Bei Neunkirchen lief einer heiß. Der Besitzer der Maschine, der für einen anderen Landwirt ein Feld an der Mallersrichter Straße bearbeitete, bemerkte Rauch, stieg aus der Kabine und schlug Alarm. Die Feuerwehren Weiden und Frauenricht eilten herbei. Der knapp 20 Jahre alte Häcksler hatte einen Wert von rund 25 000 Euro. Bild: Götz