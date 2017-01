Die Weidener Hütte in den Tuxer Voralpen zieht gerade jetzt die Weidner Alpinisten an. Sie ist nicht nur in einem "Skitouren-Eldorado" gelegen, sondern lockt auch mit einer sechs Kilometer langen Familien-Rodelbahn.

Nächster Treff im Februar

Der Alpenverein in Weiden hat eine lange Tradition. In der letzten Monatsversammlung ehrte Vorsitzender Stefan Schönberger über 60 Bergsportler für ihre Treue zum Verein. Sie gehören seit 25, 40, 50 oder gar 60 Jahren der Weidener Sektion an.Der Weidener Alpenverein bietet ein vielseitiges Jahresprogramm. Ende Januar bietet Evi Lingl einen Sportkletterkurs an. Der Februar steht ganz im Zeichen des Wintersports: Matthias Neumann führt einen Grundkurs im Skibergsteigen rund um die Weidener Hütte in der Silberregion Karwendel. Unter dem Motto "Freeriden im Ötztal" geht es mit Elmar Günther zum Skifahren abseits offizieller Pisten. Der Kurs richtet sich an Skifahrer, die ihr Fahrkönnen abseits der Piste verbessern wollen.Für Interessierte an einfachen und mittelschweren Schneeschuhtouren hält Bruno Zimmerer ein passendes Angebot parat. Mit ihm geht es vom 24. bis 26. Februar durch alpines winterliches Gelände in den bayerischen Voralpen rund um die Albert-Link-Hütte und die Schönfeldhütte im Spitzingseegebiet. Im März und April locken Skitouren in der Brennerregion, in den Stubaier Alpen und zur Weißseespitze im Kaunertal. Ab Mai starten Felskletterkurse, Mountainbike-Touren und vieles mehr.Für junge Alpinisten im Alter zwischen neun und zwölf Jahren engagieren sich die Jugendreferenten Stefanie Reil und Uli Höning (stefanie.reil@dav-weiden.de oder uli.hoening@dav-weiden.de). Die Gruppe trifft sich regelmäßig zum Klettern in der Weidener Berufsschulturnhalle und zu verschiedenen weiteren Unternehmungen. Sämtliche Termine werden auf der Homepage veröffentlicht. Unter anderem ist Ende Juni eine Teilnahme am sog. BayernCamp vorgesehen, an dem sich jährlich die Jugendgruppen etlicher bayerischer Alpenvereinssektionen zu einem erlebnisreichen Zeltlager treffen.Die Weidener Hütte in den Tuxer Voralpen hat seit den Weihnachtsfeiertagen wieder geöffnet. Das Gebiet am hinteren Ende des Tales "Innerst", in der Nähe von Weerberg ist nicht nur ein Skitouren-Eldorado, sondern hat auch eine interessante, rund sechs Kilometer lange Rodelbahn. Von der Hüttenterrasse oberhalb der Baumgrenze aus geht es mit herrlichem Blick auf die Berge des nördlichen Inntals hinab ins Tal und nach einem kurzen Flachstück sind acht Kurven zu bewältigen. Die Abfahrt ist ein echter Genuss und mit etwas Glück kann man am Nachmittag sogar die Sonne genießen. Gerade für Familien ist die Rodelbahn ideal geeignet.Hüttenwirt Thomas Hussl präpariert die Naturschneebahn mit einem Pistengerät und drei Webcams informieren mit Live-Bildern über die aktuellen Schneeverhältnisse vor Ort ( www.weidenerhuette.at). Der Aufstieg vom Parkplatz in Innerst (Weerberg) zur Hütte auf 1.799 m Höhe dauert etwa zwei Stunden. Nach einer Stärkung auf der mit dem DAV-Gütesiegel "Mit Kindern auf Hütten" ausgezeichneten Unterkunftshaus geht es mit dem Schlitten talwärts.Der Alpenverein trifft sich monatlich im Postkellersaal, um Unternehmungen zu reflektieren und um einen Ausblick zu gewähren. Gäste sind willkommen. Nächster Termin ist der 14. Februar, 20 Uhr mit einem Bildervortrag von Manfred Lindhof unter dem Motto "Am Limit - Trail Running auf dem Sentier de Grande Randonnée GR20 quer durch Korsika".